Kurzprofil CRISPR Therapeutics AG:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, NASDAQ-Symbol: CRSP) ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen für Gen-Editing, das sich auf die Entwicklung von CRISPR/Cas9-basierten Therapeutika konzentriert. CRISPR/Cas9 steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)/CRISPR-associated protein 9 (Cas9) und ist eine Technologie für das Gen-Editing, den Prozess der präzisen Veränderung bestimmter Sequenzen der genomischen DNA. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Technologie zur Unterbrechung, Löschung, Korrektur und Einfügung von Genen einzusetzen, um genetisch bedingte Krankheiten zu behandeln und neuartige Zelltherapien zu entwickeln. (17.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, NASDAQ-Symbol: CRSP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der Zulassung der ersten CRISPR-basierten Therapie überhaupt hätten gegen Ende des Jahres 2023 die beiden Biotech-Gesellschaften Vertex Pharmaceuticals und CRISPR Therapeutics Geschichte geschrieben. Und die Unternehmen könnten nun eine weitere Vertriebsgenehmigung für die Behandlungsoption mit dem Namen Casgevy verbuchen.Denn die US-Gesundheitsbehörde FDA habe dem Forschungsduo nun auch die Zulassung für die Therapie zur Behandlung der sogenannten Beta-Thalassämie (TDT) für Betroffene ab zwölf Jahren erteilt. Hierbei handele es sich um eine selten Bluterkrankung, bei der eine angeborene, chronische Erkrankung des roten Blutfarbstoffs vorliege.Ursprünglich habe die FDA den Prüftermin (PDUFA) in dieser Indikation auf den 30. März festgesetzt. Umso mehr überrasche, dass die Zulassungsbehörde der Casgevy-Therapie bereits am 16. Januar grünes Licht erteilt habe."Nach der historischen FDA-Zulassung von Casgevy für die Sichelzellenanämie ist es sehr erfreulich, dass wir nun auch die Zulassung für TDT weit vor dem PDUFA-Termin erhalten haben", so Vertex-CEO Reshma Kewalramani. "TDT-Patienten verdienen neue, potenziell kurative Behandlungsoptionen, und wir freuen uns darauf, Casgevy den berechtigten Patienten, die darauf warten, zur Verfügung zu stellen."Die Zulassung sei vom Kapitalmarkt erwartet worden, die frühe Entscheidung der FDA sei allerdings überraschend. Gut für Vertex und CRISPR Therapeutics und die betroffenen Patienten.Das Papier des CRISPR-Spezialisten bleibt ein Kauf für spekulativ ausgerichtete Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Bei Vertex hingegen sei inzwischen eine Verschnaufpause überfällig - hier sollten interessierte Anleger einen Rücksetzer abwarten. (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: