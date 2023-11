Hinweis auf Interessenkonflikte:



Börsenplätze CRISPR Therapeutics-Aktie:



L&S-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

65,00 EUR +2,36% (20.11.2023, 10:24)



Nasdaq-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

67,89 USD +14,64% (17.11.2023)



ISIN CRISPR Therapeutics-Aktie:

CH0334081137



WKN CRISPR Therapeutics-Aktie:

A2AT0Z



Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie Deutschland:

1CG



Nasdaq-Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie:

CRSP



Kurzprofil CRISPR Therapeutics AG:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen mit Sitz in Zug. Die Aktie des Gen-Schere-Spezialisten wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats und Lang & Schwarz gehandelt. (20.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) unter die Lupe.Mit der ersten Zulassung einer CRISPR/Cas9-basierten Therapie überhaupt hätten CRISPR Therapeutics und sein Entwicklungspartner Vertex Pharmaceuticals in der vergangenen Handelswoche Geschichte geschrieben. Bei der Aktie des führenden CRISPR-Spezialisten habe allein die Aussicht auf die ersten Zulassungen zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung geführt. Das Ende der Fahnenstange sollte damit allerdings noch nicht erreicht sein.Denn das Potenzial, welches es mit der Gen-Schere CRISPR/Cas9 zu erschließen gelte, sei enorm und die Zulassung in Großbritannien für Casgevy (Exa-cel) gegen die beiden seltenen Bluterkrankungen Sichelzellkrankheit und ß-Thalassämie dürfte nur der Anfang sein.CRISPR Therapeutics wolle die Gen-Schere auch zur Behandlung von Krebserkrankungen und sogar Diabetes zur Zulassung führen. Spannend: Die Rechte an drei Onkologie-Programmen, die sich bereits in der klinischen Entwicklung befinden würden, kontrolliere das Unternehmen komplett.Selbst nach der massiven Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen (Kursplus vom Tief 81 Prozent) sei die Bewertung angesichts des mittel- bis langfristigen Aussichten und der führenden Position im CRISPR-Universum mit 5,4 Milliarden Dollar immer noch attraktiv.In Kürze stehe bereits der nächste potenzielle Meilenstein bevor: Die US-Gesundheitsbehörde FDA wolle bis zum 08. Dezember eine Zulassungsentscheidung für Exacel in der Indikation Sichelzellkrankheit treffen. Die Chancen stünden gut, da bereits im Vorfeld ein FDA-Beratungsausschuss grünes Licht für eine Zulassung signalisiert habe. Zur Behandlung der ß-Thalassämie solle eine Entscheidung bis Ende März 2024 getroffen werden.Die erste Zulassung für CRISPR Therapeutics habe für einen Befreiungsschlag bei der Aktie des Unternehmens gesorgt.An schwachen Tagen bleibt der Titel für spekulativ ausgerichtete Anleger als Depotbeimischung kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link