Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CRISPR Therapeutics-Aktie:



Nasdaq-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

64,4 USD -8,08% (08.12.2023, 22:00)



ISIN CRISPR Therapeutics-Aktie:

CH0334081137



WKN CRISPR Therapeutics-Aktie:

A2AT0Z



Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie Deutschland:

1CG



Nasdaq-Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie:

CRSP



Kurzprofil CRISPR Therapeutics AG:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen mit Sitz in Zug. Die Aktie des Gen-Schere-Spezialisten wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats und Lang & Schwarz gehandelt. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) unter die Lupe.Die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA habe am Freitag die Zulassung für Casgevy erteilt, die erste geneditierende Behandlung zur Anwendung bei Patienten mit Sichelzellenanämie. Die bahnbrechende Therapie sei von Vertex Pharmaceuticals und CRISPR Therapeutics gemeinsam entwickelt worden.Die Aktie von CRISPR Therapeutics sei nach Bekanntwerden der US-Zulassung zunächst bei 76,97 USD auf ein neues 52-Wochen-Hoch gestiegen. Anschließend hätten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt, die den Kurs aktuell um gut 8% gedrückt hätten.Dessen ungeachtet sei das Potenzial für CRISPR Therapeutics und Vertex Pharmaceuticals nach Einschätzung des "Aktionärs" enorm. Die Titel würden an schwachen Tagen kaufenswert bleiben, wobei CRISPR Therapeutics deutlich spekulativer einzuordnen sei als Vertex Pharmaceuticals, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CRISPR Therapeutics.Aktien der CRISPR Therapeutics und Vertex befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.