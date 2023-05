Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: CRISPR Therapeutics.



63,50 EUR +4,10% (11.05.2023, 08:03)



67,77 USD +6,86% (10.05.2023)



CH0334081137



A2AT0Z



1CG



CRSP



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen mit Sitz in Zug.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Risikoappetit nehme an den Börsen allmählich wieder zu. Das lasse sich auch an einigen Kursen spekulativer Biotech-Titel ablesen. Im Aufwind befinde sich beispielsweise seit einigen Tagen das Papier von CRISPR Therapeutics. Die "Aktionär"-Dauerempfehlung habe zuletzt mit seinem Quartalsbericht überzeugen können.Vor allem habe CRISPR Therapeutics in den ersten drei Monaten des Jahres massive Fortschritte auf dem Weg zur ersten Zulassung für eine CRISPR/Cas9-basierte Therapie überhaupt mit seinem Partner Vertex verbuchen können. Bei den wichtigsten Zulassungsbehörden hätten die Gesellschaften die entsprechenden Anträge gestellt.Zur Zulassung wolle CRISPR Therapeutics die Therapie Exagamglogene Autotemcel (vormals bekannt als CTX001) zur Zulassung führen. Der Gen-Schere-Spezialist strebe hierbei grünes Licht in den Indikationen Beta-Thalassämie (TDT) und schwere Sichelzellkrankheit (SCD) an.Darüber hinaus verfüge CRISPR Therapeutics über ausreichend liquide Mittel, um die weitere Pipeline weiterzuentwickeln. Rund 1,9 Milliarden Dollar habe die Gesellschaft per Ende März an Cash verfügt.Investierte Anleger geben trotz der jüngsten Rally kein Stück aus der Hand, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link