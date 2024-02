Börsenplätze CRISPR Therapeutics-Aktie:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, NASDAQ-Symbol: CRSP) ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen für Gen-Editing, das sich auf die Entwicklung von CRISPR/Cas9-basierten Therapeutika konzentriert. CRISPR/Cas9 steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)/CRISPR-associated protein 9 (Cas9) und ist eine Technologie für das Gen-Editing, den Prozess der präzisen Veränderung bestimmter Sequenzen der genomischen DNA. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Technologie zur Unterbrechung, Löschung, Korrektur und Einfügung von Genen einzusetzen, um genetisch bedingte Krankheiten zu behandeln und neuartige Zelltherapien zu entwickeln. (13.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, NASDAQ-Symbol: CRSP) unter die Lupe.Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung schicke sich die Aktie von CRISPR Therapeutics an, neue 52-Wochen-Hochs zu markieren. Nachrichten von Unternehmensseite, die den Kurssprung von gut 9% am Montag begründen würden, gebe es indes nicht. Trotz der jüngsten Rally würden die Analysten noch viel Potenzial für den Wert sehen. 15 von den insgesamt 29 Analysten, die die CRISPR Therapeutics-Aktie regelmäßig covern würden, würden derzeit zum Kauf raten. Der Biotech-Wert nähere sich wieder seinem 52-Wochen-Hoch bei 76,97 USD an. Könne die spekulative Aktie auch diesen Widerstand aus dem Weg räumen, wäre der Weg vorerst nach oben frei und sogar wieder dreistellige Dollar-Notierungen im Bereich des Möglichen.2024 sollte CRISPR Therapeutics mit Casgevy erste nennenswerte Produkterlöse verzeichnen. Die CRISPR Therapeutics-Aktie bleibe ein spekulativ ausgerichteter Kauf. Ein großzügig platzierter Stopp bei 44 Euro (aufgrund der hohen Volatilität in dem Biotech-Titel) sichere nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der CRISPR Therapeutics befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link