Gesamt CPI 3,2% j/j - Kern CPI 3,8% - 4,0% im Jahresvergleich



Ein moderat höherer Gesamt CPI in Verbindung mit einem erhöhten Kern-CPI könnte die Märkte enttäuschen und zu einem leichten Rückgang der Aktienmärkte führen, insbesondere in zyklischen und kleineren Sektoren.



Die Experten würden eine leichte Stärkung des US-Dollars erwarten, möglicherweise bis zu 103. Die Renditen von Staatsanleihen würden voraussichtlich steigen, da solide Inflationsdaten die Erwartungen an Zinssenkungen herausfordern und Auswirkungen auf Rohstoffe hätten, wenn auch mit moderaten Rückgängen.



"Bitte Nicht" Szenario für die Aktienmärkte



Gesamt-CPI ≥ 3,3% j/j - Kern-CPI ≥ 4,1% im Jahresvergleich



Ein erheblicher Anstieg sowohl bei Gesamt- als auch im Kern CPI könnte einen spürbaren Marktabverkauf auslösen. In diesem Szenario würden voraussichtlich alle Sektoren Verluste verzeichnen.



Der US-Dollar dürfte erheblich an Stärke gewinnen und die 103-Marke übersteigen, da die Erwartungen an eine Zinssenkung im ersten Quartal nachlassen würden. Rohstoffe, insbesondere Gold, könnten erhebliche Rückgänge verzeichnen.



Saisonale Faktoren:



Es sei wichtig, den Einfluss saisonaler Trends auf die Performance des US-Dollars zu berücksichtigen. Historisch gesehen habe es zu Jahresbeginn einen Trend zur Dollar-Stärke gegeben, der auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sei, darunter eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlagen und Anpassungen von Portfolios. Anleger sollten diese historischen Muster im Auge behalten, während sie die CPI-Ergebnisse interpretieren würden.



Während man auf die Veröffentlichung des CPI von morgen warte, würden die Experten ihren Kunden dazu raten, nicht nur die Gesamt - und Kerninflationszahlen genau zu beobachten, sondern auch die darauf folgenden Marktreaktionen. Ein Verständnis für die potenziellen Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen, insbesondere den US-Dollar, ermögliche informierte Entscheidungen im Umgang mit diesen Marktdynamiken. (10.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der Veröffentlichung der Verbraucherpreisindex (CPI) Daten am morgigen Donnerstag um 14:30, deutscher Zeit, zielt unsere Analyse bei XTB darauf ab, Einblicke in potenzielle Marktreaktionen zu geben, wobei ein besonderer Fokus auf der Performance des US-Dollars liegt, so die Experten von XTB.Der CPI diene als entscheidender Indikator für inflatorischen Druck und beeinflusse die Anlegerstimmung und damit die Finanzmärkte.Die Experten würden beschreiben, wie gewohnt, drei Szenarien, die die CPI Veröffentlichung morgen mit sich bringen könne.Wunschszenario der Aktienmärkte:Gesamt-CPI ≤ 3,1% j/j - Kern-CPI ≤ 3,8% im JahresvergleichDie Prognosen der Experten würden auf eine Stärkung der breiten Marktindices hindeuten, insbesondere in defensiven Sektoren. Die Renditen von Staatsanleihen dürften und könnten unter 4,00% sinken, während der US-Dollar möglicherweise schwächer werde."Lieber nicht" Szenario für die Aktienmärkte: