Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 24 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden.



Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 850 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf.



CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in elf Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. (23.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Investmentmanager CORESTATE stehe dieser Tage im Fokus vieler Trader. Nachdem am Wochenende noch von einer Pleite habe ausgegangen werden müssen, gebe es jetzt wieder Hoffnung auf eine Rettung des schwer angeschlagenen Immobilienunternehmens. Die Aktie notiere deshalb in der Spitze 220 Prozent über dem Montagstief.Wie das Unternehmen am Vortag mitgeteilt habe, wolle der CORESTATE-Vorstand den Restrukturierungsvorschlag einer Gruppe großer Anleihegläubiger unterstützen. Unter Einbeziehung einer notwendigen Brückenfinanzierung solle der Vorschlag "in eine umsetzbare, rechtsverbindliche Form gebracht werden, auf deren Basis der Going Concern der Gruppe gewährleistet ist". Deshalb werde die für Dienstag geplante außerordentliche Hauptversammlung um vier Wochen auf den 20. Dezember 2022 verschoben.Noch sei völlig unklar, wie eine Rettung aussehen solle. Außerdem dürften die Altaktionäre bei einem Rettungsversuch massiv verwässert werden. Wer sich an dem Spielchen beteiligt, nimmt ein enormes Verlustrisiko in Kauf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2022)Börsenplätze CORESTATE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:0,759 EUR +59,79% (23.11.2022, 15:31)