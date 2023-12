Der abschließende Text der Globalen Bestandsaufnahme fordere die Vertragsparteien auf, den Übergang von fossilen Brennstoffen in den Energiesystemen "auf gerechte, geordnete und ausgewogene Weise zu vollziehen und die Maßnahmen in diesem kritischen Jahrzehnt zu beschleunigen, um im Einklang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen bis 2050 einen Netto-Nullpunkt zu erreichen". Außerdem werde die schrittweise Abschaffung ineffizienter Subventionen für fossile Brennstoffe gefordert. Viele seien sich einig, dass dies ein starkes, noch nie dagewesenes Signal sei - aber natürlich gebe es auch Schlupflöcher, die von den Ländern als "Ausrede" für mangelnde Maßnahmen genutzt werden könnten, z. B. ein übermäßiges Vertrauen in die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, um fossile Brennstoffe am Leben zu erhalten. Mehr als 100 Länder hätten sich für einen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe ausgesprochen, der zunächst in den Text aufgenommen und dann in der endgültigen Fassung gestrichen worden sei.



Es sei sehr schwierig, eine hohe, ehrgeizige Messlatte zu setzen, wenn sich alle Parteien einig sein müssten, so dass jedes Ergebnis den kleinsten gemeinsamen Nenner widerspiegeln und für viele schwache Entwicklungsländer nicht stark genug sein werde.



Weniger Fortschritte habe es bei der Klärung des globalen Anpassungsziels und des neuen Ziels für die Klimafinanzierung gegeben, das von den derzeit zugesagten 100 Mrd. USD für die Entwicklungsländer ab 2025 aktualisiert werden solle. Es sei vereinbart worden, im Jahr 2024 Sitzungen zu diesem Thema abzuhalten.



Was bedeute das für die Anleger?



Einfach ausgedrückt: Signale und politische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz würden die Investitionsrisiken und -chancen prägen und die Grundlage für die Erreichung der Netto-Null-Ziele der Investoren bilden. Das Signal der COP28 an die Investoren sei, dass 1,5°C das Ziel bleibe und dass ein Übergang weg von fossilen Brennstoffen erforderlich sei. Wenn die Zusagen mit glaubwürdigen politischen Maßnahmen umgesetzt würden, die die richtigen finanziellen Anreize setzen würden, z. B. zur Umstellung der Nahrungsmittelsysteme und zur Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien, könne dies zu neuen Investitionsmöglichkeiten führen und zur Mobilisierung von Privatkapital beitragen. Gleichzeitig könnten die Auswirkungen einer Abkehr von fossilen Brennstoffen das Risiko von "Stranded Assets" erhöhen, das die Anleger sorgfältig abwägen müssten.

Eine weitere Möglichkeit, die für Investoren attraktiver werden könnte, sei die Beteiligung an den Kohlenstoffmärkten, sobald der angekündigte Rahmen für eine durchgängige Integrität geschaffen sei, um die Kritik an der Qualität und Effektivität der Kohlenstoffmärkte und der Kompensationsgeschäfte auszuräumen. Auf dem Weg ins Jahr 2024 gebe es viel zu beachten, um zu verstehen, welche Verpflichtungen für die Anleger in der Praxis einen Unterschied machen würden. (14.12.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Alles in allem war die COP28 meiner Meinung nach in vielerlei Hinsicht ein Erfolg, so Eva Cairns, Head of Sustainability Insights and Climate Strategy bei abrdn.Der Präsident habe Entschlossenheit und Ehrgeiz gezeigt, im endgültigen Text zum ersten Mal auf fossile Brennstoffe einzugehen und Ergebnisse zu erzielen, die darauf ausgerichtet seien, die Marke von 1,5°C in Reichweite zu halten. Ob dies wirklich der Fall sein werde, hänge davon ab, was nach der COP28 geschehe und wie die Zusagen in Maßnahmen und verbindliche Politik umgesetzt würden. Ein Scheitelpunkt und eine Kehrtwende bei den Emissionen sei das Einzige, was letztendlich zeigen werde, dass glaubwürdige Maßnahmen ergriffen würden. Um jedoch dem 1,5°C-Pfad zu entsprechen, müssten wir die Emissionen bis 2030 um 43% senken (gegenüber 2019), und eine erste Bewertung der Zusagen durch die Energy Transition Commission deute darauf hin, dass wir selbst dann, wenn die COP28-Zusagen von allen Ländern unterstützt und vollständig umgesetzt würden und starke politische Maßnahmen dahinter stünden, nicht dem Ziel von 1,5°C bis 2030 entsprechen würden. Es müsse noch viel mehr getan werden, um die Lücke zu schließen.Dennoch seien auf der COP Themen angesprochen worden, die noch nie so viel Aufmerksamkeit erhalten hätten - nämlich Gesundheit, Ernährung, Natur und ein sozial gerechter Wandel. Es seien Verpflichtungen eingegangen worden, die das Potenzial hätten, die Emissionen erheblich zu reduzieren, z. B. die Bekämpfung der Methanemissionen, die Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 und die Zusage von insgesamt 83 Mrd. USD für die Finanzierung der Klimawende.