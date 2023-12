Die Anstrengungen der Regierungen, des Finanzsektors und der Unternehmen müssten intensiviert werden. Kohlenstoffpreise, Regulierung, die schrittweise Abschaffung von Subventionen für fossile Brennstoffe und Transparenz könnten diesen Übergang beschleunigen. Die Experten würden die Regierungen auffordern, einen rechtsverbindlichen, internationalen Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe zu unterstützen und sich auf der COP28 für einen solchen Vertrag einzusetzen. Die Experten seien der Ansicht, dass ein Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe der fehlende rechtliche Mechanismus sei, um die Lücke zwischen den Netto-Null-Ambitionen und deren tatsächlicher Verwirklichung zu schließen. Er schaffe einen klaren Weg, die richtigen Anreize und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen, die sich von fossilen Brennstoffen abwenden wollten.



Mehr als bei früheren COPs gehe es sowohl um Klimaschutz als auch um Anpassung an den Klimawandel und die dafür erforderliche Finanzierung. Angesichts der zunehmenden Klimaschäden und des steigenden Risikos, dass Ökosysteme einen Kipppunkt erreichen würden, müsse der Anpassung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, um einen gerechten Übergang zu ermöglichen, zumal diese Risiken vor allem in den Schwellenländern lägen. Das dafür benötigte Kapital müsse aus öffentlichen und privaten Quellen kommen. Dabei sei die oft diskutierte Finanzierungslücke eine fiktive Zahl: Sie sei eine Kombination aus Kapital, das in die falsche Richtung - wie die Finanzierung fossiler Brennstoffe und Subventionen für fossile Brennstoffe - fließe. Dies könne durch eine bessere Regulierung gelöst werden.



Im Jahr 2009 hätten sich die reichsten Nationen verpflichtet, die Entwicklungsländer mit 100 Milliarden Dollar pro Jahr bei der Klimafinanzierung zu unterstützen, um den Klimawandel einzudämmen. Letztere würden sich seit langem zu Recht darüber beschweren, dass die Klimafinanzierung oft in zu geringen Beträgen, zu langsam und zu ungerecht ausgezahlt werde. Auf der COP28 würden die wohlhabenden Nationen nicht nur aufgefordert, endlich die Zusage von 100 Milliarden Dollar pro Jahr aus dem Jahr 2009 zu erfüllen. Sie müssten auch Verhandlungen über ein neues jährliches Ziel für die Klimafinanzierung einleiten, um die ursprüngliche Zusage zu ersetzen (und zu erhöhen), was sie bis spätestens Ende 2024 zugesagt hätten.



Ein weiteres wichtiges Ergebnis der COP27 sei die Einrichtung eines Fonds für Verluste und Schäden gewesen, der durch einen "Übergangsausschuss" für die Umsetzung ergänzt wurde. Der im November 2023 erzielte Konsens ebne den Weg für die Verabschiedung auf der COP28, aber es würden Herausforderungen bleiben. Es bestehe weiterhin Unklarheit darüber, welche Entwicklungsländer, die am stärksten vom Klimawandel betroffen seien, finanzielle Unterstützung erhalten könnten, da ein vorgeschlagenes System zur Mittelzuweisung keine konkreten Beispiele enthalte.



Die Industrieländer würden aufgefordert, bei der Finanzierung eine Führungsrolle zu übernehmen, während die anderen Länder einen freiwilligen Beitrag leisten sollten. Dieser Kompromiss, der das Ergebnis von Streitigkeiten insbesondere mit den USA sei, betone die Zusammenarbeit, ohne eine Haftung oder Entschädigung anzuerkennen, was zu Streitigkeiten mit den Entwicklungsländern über die historischen Emissionen führe.



Was auf globaler Ebene wichtig sei, sei auch in den reichen Ländern wichtig. Klimapolitik könne nur dann erfolgreich sein, wenn sie inklusiv sei: Das bedeute, dass die Kosten des Klimawandels (mehr als) gleichmäßig auf die Bevölkerung verteilt werden sollten. Diejenigen, die mehr verschmutzen würden, seien wohlhabender, also sollten sie auch mehr zahlen. (01.12.2023/ac/a/m)







LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Die 28. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP28) bleibt trotz der Diskussionen über die Interessen des ausrichtenden Landes und des Vorsitzes an fossilen Brennstoffen ein wichtiges Treffen, so die Experten von Triodos Investment Management.Vor allem, weil die Welt eine Bilanz zu den Fortschritten beim Pariser Klimaabkommen ziehen werde. Aktuell befinde sich die Welt auf dem Weg zu einer globalen Erwärmung von 2,5 bis 2,9 Grad Celsius und sei damit noch weit davon entfernt, die Ziele des Abkommens zu erreichen. Doch wie könne man die Klimaschutzmaßnahmen beschleunigen?Im Mittelpunkt stünden die Fragen der internationalen Solidarität und der Abschaffung von Einzelinteressen. 30 Prozent der Weltbevölkerung würden in Gebieten leben, die in den kommenden Jahrzehnten unbewohnbar werden könnten. Auch sei die Hälfte der ärmsten Menschen der Welt für nur sieben Prozent der Kohlenstoffemissionen verantwortlich, während die oberen zehn Prozent für 50% aller Emissionen verantwortlich seien. Hinzu komme, dass die ärmsten Menschen in der Regel in den am meisten gefährdeten Gebieten leben würden. Die Experten seien der Ansicht, dass dies auf der COP28 gelöst werden müsse. Es gehe um den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, einen sinnvollen Fonds für Verluste und Schäden und um die Klimafinanzierung.Ein großer Teil des Privatsektors habe sich in den letzten Jahren dazu verpflichtet, zum Klimaschutz beizutragen. Dennoch seien die bisher ergriffenen Maßnahmen unzureichend. So hätten die 60 größten Banken der Welt seit dem Pariser Abkommen 5,5 Billionen Dollar in die fossile Brennstoffindustrie gepumpt. Dabei sollte das Hauptaugenmerk auf der Aufgabe liegen, die Finanzierung fossiler Brennstoffe auslaufen zu lassen und insbesondere die Unterstützung für neue Explorationen einzustellen.