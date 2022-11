Auch der Ausgleich von Verlusten und Schäden dürfte heftig diskutiert werden. Die am stärksten gefährdeten Länder seien weiterhin deutlich stärker von den Auswirkungen der globalen Erwärmung betroffen. Was jedoch Kompensation angehe, so seien von den "historischen" Emittenten noch keine Zusagen gemacht worden, und die EU-Länder hätten lediglich ihre "Bereitschaft bekräftigt, sich konstruktiv mit den Partnerländern zu engagieren". Fraglich also, ob kühne Zusagen oder Maßnahmen zu erwarten seien.



Was sei vom anderen Finanzierungsmechanismus, Artikel 6 des Pariser Abkommens, zu erwarten, der auf die Schaffung eines internationalen Emissionshandels abziele? Seien die jüngsten Entwicklungen in Kanada, Indonesien oder Australien hoffnungsvolle Anzeichen dafür, dass auch Länder wie Indien und die Türkei in Bewegung geraten würden?



Man sollte sich für die 27. Klimakonferenz keine allzu großen Hoffnungen machen. Sollte die COP27 wie durch ein Wunder erfolgreich verlaufen, würde dies bedeuten, dass alle Unterzeichnerstaaten ihre Anstrengungen zur Emissionsreduzierung verstärken würden, um die Emissionslücke zu schließen, dass die Finanzierung des Klimawandels in den Entwicklungsländern (mindestens) 100 Mrd. USD pro Jahr erreiche und dass eine Vereinbarung (oder eine Finanzierungsfazilität) zum Ausgleich von Verlusten und Schäden erzielt werde.



"Abgesehen davon freuen wir uns auf weitere Klimaankündigungen von Unternehmen. Diese scheinen nicht mehr auf die COP warten, um mutige Ankündigungen zu machen. Konzentrieren wir uns auf diese Zusagen und konkreten Maßnahmen, um unsere Hoffnungen aufrechtzuerhalten", so Dubois. (04.11.2022/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Auf der Grundlage der Klimazusagen vom COP26 in Glasgow könnten wir die Welt bis zum Ende des Jahrhunderts auf eine Erwärmung von etwa 2,5 °C zusteuern, so Gerrit Dubois, Responsible Investment Specialist bei DPAM.Irgendwo scheine der Klimapakt von Glasgow auf dem Postweg verloren gegangen zu sein. Positiv zu vermerken sei jedoch, dass der Analyse zufolge die Emissionen nach 2030 nicht mehr ansteigen würden, auch wenn der Abwärtstrend bei weitem nicht so stark sei wie nötig. "Wir brauchen ambitioniertere Zusagen!", so Dubois.