Seitdem habe es zwar viele weitere Zusagen gegeben, aber die ESG-Bashing-Bewegung in den republikanischen US-Bundesstaaten habe in den letzten Monaten Bedenken über die Positionierung der Banken in Bezug auf den Klimaschutz geweckt. Marktteilnehmer würden befürchten, dass die Allianz zerbrechen könnte, sollten sich die US-Banken zurückziehen, weil die Net-Zero-Verpflichtungen Haftungsrisiken mit sich bringen würden, die heute als zu hoch angesehen werden könnten.



Diese große Kluft des Markts treibe Finanzakteure in entgegengesetzte Richtungen und sei kontraproduktiv für die Mobilisierung der Klimafinanzierung. Tatsächlich lenke das die Finanzindustrie ab, obwohl es um eine praktische, eher kurzfristige Herausforderung gehe: Wie könnten die Ausgaben für ein dringendes langfristiges Problem erhöht werden bei gleichzeitiger Berücksichtigung der drohenden wirtschaftlichen Rezession? Diese Frage werde von Unternehmen und Regierungen nicht auf die gleiche Weise beantwortet werden.



In wirtschaftlich schwierigen Zeiten würden die Unternehmen mit einer Kürzung der Investitionspläne, einem Einstellungsstopp (vielleicht sogar mit Entlassungen), der Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebs und der Maximierung der Effizienz reagieren. CEOs hätten jedoch ein Mandat, das über den Rezessionszyklus hinausgehe, und müssten eine Vision von langfristiger, nachhaltiger Rentabilität einbringen, die heute ohne Berücksichtigung sozialer und ökologischer Gesichtspunkte nicht vorstellbar sei.



Die Erfahrung der Experten bei der Prüfung von Investitionsmöglichkeiten für ihre Klimaschutzkonzepte zeige, dass die Fähigkeit eines Vorstandsteams, über kurzfristige Turbulenzen hinauszublicken und gleichzeitig in das zu investieren, was das Unternehmen brauche, wenn die Zeiten wieder besser würden, z. B. Mitarbeiterbindung, Umstrukturierung des Unternehmens, Umstellung des Produktangebots usw., Ausdruck großer Führungsstärke und effizienter Unternehmensführung sei.



Andererseits werde von den Regierungen der großen Volkswirtschaften erwartet, dass sie in schwierigen Zeiten unterstützen würden: Sie sollten neue Maßnahmen entwickeln und verabschieden, die eine Krise in eine Chance verwandeln könnten. Außerdem dürften die Regierungen nicht übersehen, was bei einer kurzfristigen Betrachtung unberücksichtigt bliebe: die soziale Nachhaltigkeit und die Erfüllung der grundlegenden sozialen Bedürfnisse der Bürger.



Angesichts des zunehmenden Drucks auf die Landwirtschaft, verursacht durch extreme Wetterereignisse, stünden Anpassungsmaßnahmen ganz oben auf der gesellschaftlichen Agenda und könnten daher zu mehr finanziellen Verpflichtungen führen. Die Anpassungsfinanzierung sowie Regelungen über Verluste und Schäden (für besonders gefährdete Länder) stünden ganz oben auf der Prioritätenliste der diesjährigen COP.



2022 habe sich der zweitschwerste und teuerste Wirbelsturm in den USA ereignet. Hurrikan Ian habe Schäden in Höhe von schätzungsweise mehr als 100 Milliarden US-Dollar verursacht. Überschwemmungen in Pakistan und Australien, Dürreperioden von bisher ungekanntem Ausmaß (eine der schlimmsten seit 500 Jahren), Hitzewellen und Waldbrände in der nördlichen Hemisphäre seien Klimakatastrophen, die künftig 15 bis 30 Mal häufiger auftreten dürften. Die unmittelbaren Auswirkungen würden nicht nur das Bauwesen betreffen, sondern auch die Ernährungssicherheit, d. h. Rückgang der Ernteerträge (30% weniger Reisernte in Norditalien im letzten Sommer) und folglich der Rohstoffe. Längerfristig seien auch Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Ökosysteme zu erwarten, die sich noch stärker bemerkbar machen würden.



Die COP27 werde vor einem sehr düsteren wirtschaftlichen und geopolitischen Hintergrund tagen. Auch wenn die Erwartungen niedrig seien, sollten positive Überraschungen nicht ausgeschlossen werden. Man könne nur hoffen und sich dafür einsetzen, dass die Politiker über die drohende Rezession und die geopolitischen Spannungen mit Russland hinausblicken und ehrgeizigere Klimapläne zum Schutz der Welt fördern würden. (31.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der zum Abschluss der COP26 verabschiedete Klimapakt von Glasgow fordert die Vertragsparteien auf, "die Ziele für 2030 in ihren nationalen Beiträgen zu überprüfen und zu verstärken, soweit dies erforderlich ist, um das Temperaturziel des Pariser Abkommens bis Ende 2022 zu erreichen", so Marie Lassegnore, CFA, Head of Sustainable Investments, La Française AM.Im Vorfeld der COP27 könnte die multilaterale Zusammenarbeit in einem sehr angespannten geopolitischen Kontext, der von Nahrungsmittelknappheit, einer Energiekrise, ungebremster Inflation und einer steigenden Rezessionswahrscheinlichkeit geprägt sei, schwierig werden. Wo stehe man eigentlich und was könne man von der COP27 erwarten?Trotz des schwierigen Umfelds 2022 habe es ehrgeizigere Zusagen von Australien (revidiertes Emissionsreduktionsziel von 27% auf 43% bis 2030 gegenüber 2005), Indien (erhöhtes Emissionsreduktionsziel von 34% auf 45% bis 2030 gegenüber 2005 und Netto-Null bis 2070) und den USA mit dem "Inflation Reduction Act", der größten Klimaschutz- und Energieinvestition der amerikanischen Geschichte (Emissionsreduktionsziel von 50% bis 2030 gegenüber 2005 und Netto-Null bis 2050) gegeben.Einige der auf der COP26 angekündigten sektoralen Dekarbonisierungsinitiativen hätten bereits Fortschritte gemacht:-Die globale Methanverpflichtung, die darauf abgezielt habe, die Methanemissionen bis 2030 um 30% zu reduzieren, habe sich zum "Global Methane Pledge Energy Pathway" weiterentwickelt. Dieser könne nun 59 Mio. US-Dollar an zweckgebundenen Finanzmitteln und Sachleistungen für die Umsetzung der Hauptziele bereitstellen: Ausschöpfung des maximalen Potenzials für eine kosteneffiziente Methanreduzierung im Öl- und Gassektor und schnellstmögliche Abschaffung des routinemäßigen Abfackeln bis spätestens 2030.Nach der chaotischen Handhabung der Energiekrise in Europa im Jahr 2022 sei die Machbarkeit und Glaubwürdigkeit des "Global Coal to Clean Power Transition Statement", in dem sich die Industrieländer zum Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 und die Entwicklungsländer bis 2040 verpflichtet hätten, das beherrschende Thema.Was wäre ein positives Ergebnis der COP27? Fortschritte bei der Erreichung des 100-Milliarden-US-Dollar-Ziels für die Klimafinanzierung pro Jahr seien von größter Bedeutung, ebenso wie die Festlegung eines neuen Ziels für die Zeit nach 2025. 2020 seien laut den auf der COP26 bekannt gegebenen Zahlen lediglich 83 Mrd. US-Dollar für die Klimafinanzierung mobilisiert worden. Dabei würden 98% der Mittel aus dem öffentlichen und nur 2% aus dem privaten Sektor stammen, sodass noch reichlich Spielraum für eine Steigerung bestehe. Die "Glasgow Financial Alliance for Net Zero" (GFANZ) sei mit genau diesem Ziel gegründet worden, die Finanzierungslücke bei der Klimafinanzierung zu schließen. Sie habe mehr als 450 Mitglieder mit einem verwalteten Vermögen von über 130 Billionen US-Dollar bei ihrer Gründung im Jahr 2021 zusammengebracht.