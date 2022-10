London (www.aktiencheck.de) - Bei der COP27 steht die Umsetzung im Mittelpunkt und daher ist diese wohl noch wichtiger als die COP26, auf der viele Versprechen und Zusagen gemacht wurden - die Netto-Null-Verpflichtungen decken jetzt über 90% des weltweiten BIP und 83% der Emissionen ab, so Eva Cairns, Head of Sustainability Insights & Climate Strategy bei abrdn.Darüber hinaus sollte die COP27 eine weitere kritische COP werden, da die Länder aufgefordert worden seien, ihre national festgelegten Verpflichtungen (Nationally Determined Contributions, NDCs) zu aktualisieren, um die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nachdem dies auf der COP26 nicht gelungen sei. Laut Climate Action Tracker würden diese Verpflichtungen derzeit 2,4 Grad erreichen, und Netto-Null im Jahr 2050 werde immer unwahrscheinlicher. Bislang hätten einige der größeren Emittenten mit Ausnahme von Australien und Indien ihre NDCs nur wenig aktualisiert. Politische Anreize, die auf das Netto-Null-Ziel 2050 ausgerichtet seien, seien entscheidend dafür, dass Investoren ihr Kapital im Einklang mit dem Netto-Null-Ziel einsetzen könnten.Und schließlich müsse auf der COP27 das Thema Klimagerechtigkeit angesprochen werden, was ein weiteres Versäumnis der COP26 gewesen sei. Die Industrieländer müssten die notwendige und versprochene Klimafinanzierung für den Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel und die Beseitigung von Verlusten und Schäden für die am meisten gefährdeten Entwicklungsländer bereitstellen. (13.10.2022/ac/a/m)