Viele Asset Owner und Investmentmanager hätten sich Ziele für die Dekarbonisierung ihrer Portfolios gesetzt. Eine mechanische Anwendung dieser Vorgaben habe häufig Desinvestitionen zur Folge, durch die Schwellenländern dringend benötigtes Investitionskapital entzogen werde. Dadurch verschlimmere sich das Problem der hohen Emissionen.



Investoren aus dem privaten Sektor könnten eine bedeutende Rolle im Dekarbonisierungsprozess der Schwellenländer spielen und dabei von einem immer breiteren Spektrum an Anlagemöglichkeiten profitieren. Die Bereitstellung von Kapital für Unternehmen aus Schwellenländern, um diese bei der Umsetzung ihrer Transitionspläne zu unterstützen, sei ein Beispiel. Im Interesse der Kapitalgeber könnten derartige Finanzierungen an die Bedingung geknüpft werden, dass die Investitionsnehmer glaubwürdige Transitionspläne und regelmäßige Fortschrittsberichte bereitstellen würden.



Für 60% der für unsere unabhängige Studie The rise of transition finance befragten Asset Owner ist die Bekämpfung des Klimawandels ein strategisches Ziel - 51% gaben an, dass ihr Fonds Emissionsreduktionsziele hat, die auf eine realwirtschaftliche Wirkung abstellen, so die Experten von Ninety One. Nur 19% der Asset Owner würden dagegen in Transitionsfinanzierung investieren. Ein noch kleinerer Anteil (16%) habe angegeben, dass ihr Fonds in Transitionsfinanzierung in Schwellenländern investiere. Bemerkenswert sei allerdings, dass 86% dieser Gruppe die Ausweitung der Transitionsfinanzierung in Schwellenländern als Priorität betrachten würden. Asset Owner und Investmentmanager, die emissionsintensive Unternehmen - vor allem aus Schwellenländern - aus ihren Portfolios ausschließen würden, würden wirkungsvolle Hebel im Kampf um die Erreichung der Netto-Null-Ziele ungenutzt lassen.



Der Klimawandel sei eine Herausforderung für die gesamte Menschheit. Wir müssen diese Herausforderung gemeinsam angehen und Kapital so einsetzen, dass es zu einer erfolgreichen Net-Zero-Transition beiträgt. Ohne einen geordneten und koordinierten Ansatz, der niemanden zurücklässt, werden wir dieses Problem nicht lösen, so die Experten von Ninety One. (08.11.2022/ac/a/m)





