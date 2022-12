Ein wichtiges Ergebnis des Gipfels sei es gewesen, Fortschritte bei Ziel Nr. 15 zu erreichen, das alle großen Unternehmen dazu anhalte, die Auswirkungen und Abhängigkeiten der biologischen Vielfalt regelmäßig zu überwachen, zu bewerten und transparent offenzulegen. Es sei bedauerlich, dass dies nicht verpflichtend gemacht worden sei. Dennoch: Obwohl es im GBF nicht erreicht worden sei, öffne es die Tür für Unternehmen und Regierungen, auf nationaler Ebene zu arbeiten, um dieses Ziel zu einem zentralen Element ihres nachhaltigen Finanzpakets zu machen.



Andernfalls würden die Taskforce for Nature-related Financial Disclosure (TNFD) und die Einbeziehung naturbezogener Angaben in die IFRS ISSB zentral für die Umsetzung werden, und die Regierungen sollten ermutigt werden, diese Rahmenwerke zu übernehmen.



Ein großer Erfolg sei es gewesen, staatliche Subventionen ins Visier zu nehmen, die der biologischen Vielfalt und der Natur schaden würden. Diese Subventionsprogramme seien so umfangreich, dass Regierungen nach Meinung der Experten sofort handeln sollten und dass die öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema nicht nachlassen dürfe.



Manchen werde die GBF-Vereinbarung nicht weit genug gehen oder nicht schnell genug umgesetzt werden, und dieser Einschätzung sei wenig entgegenzusetzen. Es bleibe viel zu tun, und viele Brennpunkte der biologischen Vielfalt müssten noch angegangen werden. Dennoch gebe die Vereinbarung ein starkes Fundament, auf dem man aufbauen könne. Jetzt gehe es darum, sie auf allen Märkten, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, konsequent umzusetzen. Man wünsche sich jetzt solide nationale Aktionspläne und Strategien.



Die Unterzeichnung des Abkommens sei ein Meilenstein und hoffentlich der Wendepunkt, ab dem man echte Fortschritte erziele. Zeit sei ein Luxus, den man sich nicht leisten könne, und leere Worte würden nicht weiter helfen. Es liege in der kollektiven Verantwortung von ganz oben bis ganz unten, die GBF umzusetzen und die Maßnahmen zur Verringerung des Verlusts der biologischen Vielfalt im nächsten Jahrzehnt zu voranzutreiben. (20.12.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - COP15 habe einen wesentlichen Fortschritt gebracht, so Alex Burr, ESG Policy Lead, Investment Stewardship bei Legal & General Investment Management.Der Gipfel in Montreal sei möglicherweise die letzte Chance gewesen, die Bedrohung durch den weltweiten Verlust der biologischen Vielfalt zu bekämpfen. Nach mehr als vier Jahren Verhandlungen sei es unerlässlich gewesen, dass die Welt mit einem Abkommen im Stil von Paris für die Natur nach Hause gehe. Der Globale Rahmen für Biodiversität (Global Biodiversity Framework, GBF) starte mit großen Hoffnungen und Erwartungen.Die Verhandlungen auf dem Gipfel seien langwierig und schwierig gewesen, aber sie hätten zu einigen bemerkenswerten Vereinbarungen geführt. Dies gelte insbesondere für das Ziel Nr. 14, durch das sowohl öffentliches als auch privates Kapital darauf ausgerichtet werden solle, den Verlust der biologischen Vielfalt in den nächsten zehn Jahren zu verringern, mit dem Endziel, bis 2050 im Einklang mit der Natur zu leben.