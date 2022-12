Kernelemente des Kunming-Montreal GBF



Klare Ziele zur Bekämpfung von Raubbau, Verschmutzung und nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken:



- Wirksame Erhaltung und Bewirtschaftung von mindestens 30% der weltweiten Landflächen, Binnengewässer, Küstengebiete und Ozeane, wobei der Schwerpunkt auf Gebieten liege, die für die biologische Vielfalt und das Funktionieren und die Leistungen der Ökosysteme besonders wichtig seien. Verringerung des Verlusts von Gebieten mit hoher biologischer Vielfalt, einschließlich Ökosystemen mit hoher ökologischer Integrität, auf nahezu Null.

- Halbierung der weltweiten Lebensmittelverschwendung, deutliche Reduzierung des übermäßigen Verbrauchs und der Abfallerzeugung.

- Halbierung des Nährstoffüberschusses und des Gesamtrisikos, das von Pestiziden und hochgefährlichen Chemikalien ausgehe.



Die Finanzwirtschaft in den Dienst der Biodiversität stellen und Finanzströme mit der Natur in Einklang bringen, um Finanzmittel in Richtung nachhaltiger Investitionen zu lenken, weg von umweltschädlichen Investitionen:



- Mobilisierung von mindestens 200 Mrd. USD pro Jahr aus allen öffentlichen und privaten Quellen für die Finanzierung der biologischen Vielfalt bis 2030 im In- und Ausland.



- Bis 2030 schrittweise Abschaffung oder Reform von Subventionen, die der biologischen Vielfalt schaden würden, um mindestens 500 Mrd. USD pro Jahr, bei gleichzeitiger Verstärkung positiver Anreize für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt.



Wahrung der Rechte indigener Völker und Anerkennung ihrer Beiträge als Hüter der Natur:



- Erhöhung der internationalen Finanzströme aus den Industrieländern in die Entwicklungsländer auf mindestens 20 Milliarden Dollar pro Jahr bis 2025 und auf mindestens 30 Milliarden Dollar pro Jahr bis 2030. Dies betreffe unter den Entwicklungsländern insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselstaaten und die Länder mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen.

- Verhinderung der Einschleppung prioritärer invasiver gebietsfremder Arten, Reduzierung der Einschleppung und Ansiedlung anderer bekannter oder potenzieller invasiver gebietsfremder Arten um mindestens die Hälfte sowie Ausrottung oder Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten auf Inseln und anderen prioritären Gebieten.



Betonung der Offenlegung und Berichterstattung zur Überwachung der Fortschritte bei den Zielen und der Ausrichtung von Unternehmen und Finanzen auf die globalen Ziele:



- Große und transnationale Unternehmen und Finanzinstitutionen sollten verpflichtet werden, ihre Risiken, Abhängigkeiten und Auswirkungen auf die biologische Vielfalt im Rahmen ihrer Tätigkeiten, Liefer- und Wertschöpfungsketten und Portfolios zu überwachen, zu bewerten und transparent offenzulegen. (23.12.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die fünfzehnte UN-Biodiversitätskonferenz ist endlich zu Ende, so Deepshikha Singh, Deputy Head of La Française Sustainable Investment Research & Head of Stewardship.Nach einer langen Pause von etwa zwei Jahren habe die COP15, die "weniger bekannte" umweltorientierte Konferenz der Mitgliedstaaten, am Montag, dem 19. Dezember 2022, in Montreal, Kanada, mit der Unterzeichnung des Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) geendet. Es enthalte vier Zielsetzungen und 23 Einzelziele, die bis 2030 erreicht werden sollten. Es sei als Meilenstein für den Versuch der Menschheit gefeiert worden, den Verlust der Natur rückgängig zu machen, um unsere eigene Gesundheit und unser Wohlergehen auf dem Planeten zu sichern. Vertreter von 188 Regierungen seien vor Ort (95% aller 196 Vertragsparteien des UN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) sowie zwei Nichtvertragsparteien, die Vereinigten Staaten und der Vatikan) gewesen und hätten Maßnahmen zur Eindämmung des fortschreitenden Verlusts der biologischen Vielfalt auf dem Land und im Meer beschlossen und verabschiedet.Mit den übergreifenden Zielen sei es gelungen, die dringendsten Probleme im Zusammenhang mit dem Verlust der Natur und der biologischen Vielfalt abzudecken. Es sei ermutigend zu sehen gewesen, dass der endgültige Wortlaut viel weniger Unklarheiten enthalten habe als das, was im vergangenen Jahr in den offenen Arbeitsgruppen diskutiert worden sei. Die Ziele seien quantitativ und messbar, würden den Ansatz "Whole-of-Government and Whole-of-Society" berücksichtigen und sich darauf konzentrieren, die Finanzwirtschaft für die Natur einzusetzen. Das Abkommen verpflichte die Länder außerdem, mindestens alle fünf Jahre eine große Anzahl von "Leitindikatoren" und anderen Indikatoren zu überwachen und darüber zu berichten, inwieweit die Ziele und Vorgaben des GBF erreicht worden seien. Das CBD werde die bis Ende Februar 2026 und Ende Juni 2029 eingereichten nationalen Informationen zu globalen Trend- und Fortschrittsberichten zusammenfassen.Einer der wichtigsten Meilensteine der GBF sei der Fokus auf die Finanzwirtschaft. Im Jahr 2015 habe das Pariser Abkommen einen neuen Kurs in den globalen Klimaschutzanstrengungen eingeschlagen, indem es als eines seiner drei übergreifenden Ziele die Verpflichtung enthalten habe, die Finanzwirtschaft für das Klima einzusetzen. Die GBF habe die richtigen Schritte in diese Richtung unternommen, indem sie in Ziel D die Anpassung der Finanzströme an die Ziele für 2030 und die Vision für 2050 gefordert und den Schwerpunkt auf die kurz-, mittel- und langfristige Umsetzung gelegt habe. Zusammen mit mehreren Zielen, die sich auf private Finanzströme beziehen würden, biete dieses Ziel den nötigen Anreiz, um Maßnahmen des Finanzsektors anzuregen und zu verstärken. Die Experten würden hoffen, dass diese Ziele den Finanzinstitutionen den nötigen Anreiz bieten würden, ihre Portfolios so auszurichten, dass der Naturverlust bis 2030 gestoppt und rückgängig gemacht werden könne.Letzten Monat unterzeichnete La Française zusammen mit über 330 Unternehmen und Finanzinstituten den Aufruf, naturbezogene Offenlegungen für Unternehmen und Finanzinstitute im GBF verpflichtend zu machen. Obwohl das Wort "verpflichtend" nicht in den endgültigen Text aufgenommen worden sei, sei die Formulierung über die "Sicherstellung" politischer, administrativer oder rechtlicher Maßnahmen noch intakt. Dies bedeute, dass die Regierungen über politische und rechtliche Rahmenbedingungen verfügen müssten, um sicherzustellen, dass große und transnationale Unternehmen und Finanzinstitute ihre Umweltauswirkungen und -abhängigkeiten bewerten und offenlegen würden. Dies sei eine gute Nachricht für Investoren, die von den Unternehmen, in die sie investieren würden, konkrete Daten bezüglich ihrer Biodiversitätsziele benötigen würden, sowohl für die aufsichtsrechtliche Berichterstattung als auch für eine bessere Abstimmung der Finanzströme. Ein unterstützendes politisches Umfeld, das den Finanzinstitutionen dabei helfe, die Risiken besser zu managen und die Möglichkeiten in den Portfolios zu nutzen, sei der Schlüssel zur Schaffung einer naturfreundlichen Zukunft.Vor Beginn der COP hätten die Staats- und Regierungschefs sowie Naturschutzexperten einen "Pariser Moment für die Natur" gefordert - und alle Schlagzeilen hätten ihn als solchen deklariert. Doch auch das Pariser Abkommen habe seine Tücken: Die Länder hätten immer noch Schwierigkeiten, ihre jeweiligen NDCs (Nationally Determined Contributions) einzuhalten, und die Finanzierungsströme von den Industrie- zu den Entwicklungsländern hätten das 100-Milliarden-Dollar-Ziel seit Jahren verfehlt. Der CBD habe gewarnt: "Ohne diese Maßnahmen wird sich das weltweite Artensterben weiter beschleunigen, das bereits jetzt mindestens zehn- bis hundertmal höher ist als im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre."Im September war La Française Mitunterzeichnerin eines Schreibens an die Finanzminister der Welt (einschließlich Frankreichs), in dem diese aufgefordert wurden, auf der COP15 eine starke Position einzunehmen und die Verabschiedung eines soliden, umfassenden Regelwerks zu ermöglichen. Die Experten von La Française AM können mit Überzeugung sagen, dass der Globale Biodiversitätsrahmen von Kunming und Montreal nicht enttäuscht hat. Es bleibe abzuwarten, wie die Umsetzung erfolgen werde, aber es bleibe zu hoffen, dass dieses Abkommen die Welt auf den richtigen Kurs für eine nachhaltige Beziehung zur Natur bringe. Nachdem eine der mit Spannung erwarteten COPs zum Thema Natur hinter uns liege, könnten wir uns nun auf das Handeln konzentrieren. Die Welt könne endlich vorankommen!