Während andere Erzeuger wie Brasilien oder Ecuador ihre Produktion steigern wollten, werde es einige Jahre dauern, bis die neu gepflanzten Kakaobäume Früchte tragen würden. Außerdem werde erwartet, dass neue Umweltvorschriften, die in der Europäischen Union, einem wichtigen Kakaoimporteur, kurz vor der Verabschiedung stünden, das Angebot weiter einschränken würden. Die Kakaobestände seien seit der zweiten Jahreshälfte 2023 rückläufig, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, in dem sich die Futures-Preise bewegen würden.



Das Tempo der laufenden Rally am Kakaomarkt sei wirklich erstaunlich. Kakao-Futures würden seit Wochenbeginn 12% höher notieren, seit Monatsbeginn über 60% und seit Jahresbeginn rund 140% höher. In den letzten zwölf Monaten seien die Preise um fast 270% geklettert! Dennoch sollte es nicht überraschen, dass Kakao kurz- und langfristig überkauft erscheine. Der Preis werde mit über 4 Standardabweichungen über dem 1-Jahres-Mittelwert gehandelt, was eine der größten Abweichungen in der Geschichte darstelle. Langfristig scheine der Rohstoff sogar noch überkauft zu sein, da der Preis 8 Standardabweichungen über dem 5-Jahres-Durchschnitt liege.



Die COCOA-Preise würden heute um weitere 3,5% steigen und zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 10.000 USD pro Tonne überschreiten. Die saisonalen Muster würden darauf hindeuten, dass ab April eine Periode relativer Ruhe eintreten dürfte. Quelle: xStation5 von XTB (26.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rally am Kakaomarkt zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung, so die Experten von XTB.Die Frontmonats-Kakao-Futures (COCOA) seien heute zum ersten Mal in der Geschichte über die Marke von 10.000 USD pro Tonne gestiegen. Die Gründe für den Anstieg würden unverändert bleiben und seien fundamentaler Natur. Es werde erwartet, dass schlechte Ernten in Westafrika, einer der wichtigsten Kakaoanbauregionen, zu einem dritten jährlichen Defizit in Folge führen würden.