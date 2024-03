Sinkende Kosten würden CCS rentabel machen



Neben politischen Anreizen würden auch sinkende Kosten CCS attraktiver machen. Dabei gelte: Je höher die ursprüngliche CO2-Konzentration, desto billiger sei die Abscheidung. Zusammen mit den Steuervergünstigungen im Rahmen des IRA bedeute das, dass CCS-Projekte für emissionsstarke Industrien wie Erdgas, Ethanol und Ammoniak bereits jetzt rentabel seien, trotz zusätzlicher Kosten für Transport und Speicherung. Die Wirtschaftlichkeit habe sich aber auch für weniger schädliche Industriezweige, wie die Zement- und Stahlherstellung, deutlich verbessert.



Neue Entwicklungen würden mit der Zeit die Kosten für CCS-Maßnahmen weiter senken, müssten jedoch erst noch ausreifen. Hinzu komme, dass es wegen des maßgeschneiderten Charakters der meisten Abscheidungstechnologien nur allmählich zu Kostensenkungen komme. Trotzdem sollten Anleger auch Bereiche in frühen Entwicklungsstadien im Auge behalten, denn schrittweise Verbesserungen würden stattfinden und technologische Durchbrüche seien ebenfalls möglich. Ein Beispiel sei die chemische Absorption von abgeschiedenem Kohlenstoffdioxid in flüssigen Lösemitteln: Diese Technologie werde bisher am stärksten kommerziell genutzt und ermögliche Schätzungen einiger privater Akteure zufolge in den nächsten fünf Jahren Kostensenkungen zwischen 30 und 50 Prozent.



Fortschritte beim Ausbau der Infrastruktur



Der Bau von Infrastruktur, die für die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid notwendig sei, werde eine Herausforderung. Obwohl die Investitionen zunehmen würden, seien viele Akteure noch zurückhaltend. Denn: Bevor sich Unternehmen zum Bau von Lagerstätten entschließen würden, müssten sie zuversichtlich sein, dass ausreichende Abscheidungs- und Transportinfrastruktur vorhanden sein werde. Gleichzeitig werde diese aber nur gebaut, wenn ausreichend Lagerstätten bereitstünden. Dem Dilemma zum Trotz habe es im vergangenen Jahr einen erheblichen Anstieg der angekündigten CO2-Speicherprojekte gegeben. Würden diese umgesetzt, sei das Verhältnis zwischen Abscheidung und Speicherung auf dem Markt besser ausgeglichen - erst dann könne der CCS-Markt tatsächlich eine gewisse Größe annehmen.



Auch bei der Transportinfrastruktur gebe es Fortschritte. In den USA habe Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) durch die Übernahme des Pipeline-Betreibers Denbury im August 2023 nun Zugang zur größten CO2-Pipeline in den USA - ein wichtiger Schritt bei dem Plan, die Entwicklung eines großangelegten CCS-Standorts in Houston zu unterstützen. Zudem würden private Infrastrukturentwickler im mittleren Westen der USA an drei Projekten arbeiten, die sich über fünf Bundesstaaten erstrecken würden. Dort sollten CCS-Standorte für eine Gruppe von Ethanol-Erzeugungsanlagen entstehen.



Attraktivste Anlagechancen gebe es in den USA



CCS sei zwar vielversprechend, erfordere aber auch erhebliche Investitionen. Dieser enorme Investitionsbedarf eröffne für Investoren Chancen - vorausgesetzt, dass die bestehenden wirtschaftlichen und ausführungsbedingten Herausforderungen überwunden werden könnten. Als langfristige Anlage biete das Thema Investitionsmöglichkeiten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg: von der Abscheidung selbst, über den Transport bis hin zur Speicherung. Die USA würden dabei im Vergleich das beste politische Umfeld und damit auch die attraktivsten Anlagechancen bieten.



Momentan sollten Anleger dabei besonders auf Öl- und Gaskonzerne wie Exxon Mobil und Occidental Petroleum sowie auf Industriegasunternehmen wie Linde (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) und Air Liquide (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) achten, da diese am besten aufgestellt seien, um am künftigen Marktwachstum teilzuhaben. Doch es gebe auch viele andere potenzielle Nutznießer und eine Vielfalt von Anlagegelegenheiten, die unterschiedlichen Risikotoleranzen und Renditezielen gerecht würden. Beispiele würden hier von den Entwicklern der nächsten Generation von CCS-Technologie, über Pipeline-Hersteller und Betreiber, bis hin zu spezialisierten Anbietern reichen. Letztere könnten sich zum Beispiel auf die Bereitstellung seismischer Daten, Bauvorhaben, Überwachung oder ganz einfach auf die Fertigung von Ausrüstung konzentrieren. (26.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Um die Weltwirtschaft klimaneutral zu machen und die Netto-Null-Ziele zu erreichen, sind Technologien für die Abscheidung und Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) von Kohlenstoffdioxid (CO2) unerlässlich, so Natalia Luna, Senior Thematic Investment Analyst bei Columbia Threadneedle Investments.Zwar gebe es diese Technologien schon seit einiger Zeit, doch ihre Anwendung dürfte in den kommenden Jahren stark zunehmen. Das erfordere jedoch erhebliche Investitionen: Die Internationale Energieagentur (IEA) schätze, dass bis 2030 eine Billion US-Dollar und bis 2050 drei Billionen US-Dollar an Investitionen benötigt würden. Das eröffne für Anleger eine Vielfalt an Investmentmöglichkeiten.Mit CCS-Technologien zu Netto-Null?CCS-Technologien seien laut der IEA unabdingbar, wenn die Netto-Null-Ziele erreicht werden sollten. Die Schwerindustrie, beispielsweise in den Bereichen Zement, Stahl oder Petrochemie, könne ihre Emissionen nicht durch Elektrifizierung oder erneuerbare Energien reduzieren - damit sei die CO2-Abscheidung und -Speicherung die einzig valide Lösung. Gleiches gelte für die Dekarbonisierung des Öl- und Gassektors. Laut der Energieagentur könne CCS die Treibhausgasemissionen um insgesamt 15 Prozent reduzieren. Denn: Die Technologie greife an der Emissionsquelle. Dabei werde Kohlenstoffdioxid zunächst von den anderen Gasen getrennt, die in großen Industrieanlagen wie etwa Kohle- und Gaskraftwerken sowie Stahl- und Zementwerken erzeugt würden. In einem zweiten Schritt werde das Gas für den Transport komprimiert und schließlich in tiefen unterirdischen Felsformationen gespeichert. Die Technologie gebe es zwar schon länger, doch dank drei Katalysatoren werde sie nun vermehrt angewendet: politische Anreize, höhere Wirtschaftlichkeit und neue Infrastruktur.Die Politik schaffe AnreizeZudem habe das US-Energieministerium im Zuge des Infrastrukturgesetzes bereits 12 Milliarden US-Dollar für CCS bereitgestellt. 1,2 Milliarden des Budgets würden beispielsweise in kommerzielle Direct Air Capture-Einrichtungen zur chemisch-technischen Filterung von Kohlenstoffdioxid aus der Umgebungsluft in Louisiana und Texas, sowie in Privatunternehmen, darunter Occidental Petroleum (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY), Climeworks Corporation und Heirloom Carbon Technologies fließen. Zusätzliche sieben Milliarden stelle das Ministerium für sauberen Wasserstoff zur Verfügung. An vier der damit geplanten sieben Standorten solle blauer Wasserstoff erzeugt werden, bei dem das bei der Produktion entstehende CO2 direkt abgeschieden und im Anschluss unterirdisch gelagert werde.