Börsenplätze CME Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CME Group-Aktie:

197,36 EUR +1,01% (01.07.2022, 11:57)



XETRA-Aktienkurs CME Group-Aktie:

198,50 EUR +1,85% (01.07.2022, 11:39)



NASDAQ-Aktienkurs CME Group-Aktie:

204,70 USD -0,70% (30.06.2022)



ISIN CME Group-Aktie:

US12572Q1058



WKN CME Group-Aktie:

A0MW32



Ticker-Symbol CME Group-Aktie:

MX4A



NASDAQ-Symbol CME Group-Aktie:

CME



Kurzprofil CME Group Inc.:



Die CME Group, Inc. (ISIN: US12572Q1058, WKN: A0MW32, Ticker-Symbol: MX4A, NASDAQ-Ticker-Symbol: CME) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft, die als Besitzer und Betreiber großer Derivate- und Termin-Börsen in Chicago und New York City fungiert. Zusätzlich betreibt der Konzern eine Online-Handelsplattform. Gehandelt werden Futures- und Optionsgeschäfte basierend auf Zinssätzen, Aktienindices und Devisen.



Hinzu kommen Käufe und Verkäufe im Energiesektor, Agrarstoffhandel, der Handel mit seltenen Metallen und Edelmetallen sowie Immobilien. Die CME Group ist aus einem Merger der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade entstanden und vereint zudem die Aktivitäten der NYMEX Holdings, Inc. und eines Anteils des Dow Jones Indexes sowie des Dow Jones Industrial Average unter ihrem Dach. Der Konzern betreut Risiko-Management-Aktivitäten seiner Kunden auf der ganzen Welt und bietet eine breite Palette verschiedener Benchmark-Futures und -Optionen. (01.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CME Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CME Group Inc. (ISIN: US12572Q1058, WKN: A0MW32, Ticker-Symbol: MX4A, NASDAQ-Ticker-Symbol: CME) unter die Lupe.Die Zinswende in den USA könnte sich zu einem Schock ausweiten, der das Land in eine Rezession führe. Für die Börse wäre das fatal, die Kurse könnten noch weiter sinken. Viele Aktien würden das bereits vorwegnehmen. Im Finanzsektor gebe es außer Banken noch andere Profiteure der Entwicklung.Seit 2008 würden die Zinsen sinken, zwischenzeitlich hätten sie auch in den USA mit null Prozent nie erreichtes Terrain erreicht. Die 2017 eingeleitete Straffung sei bereits vor der Pandemie beendet und erneut Werte um die null Prozent erreicht worden. Anleger und auch viele Unternehmen hätten somit über lange Zeit wenig Grund gehabt, sich gegen steigende Zinse abzusichern. Das habe sich nun geändert.Die FED könnte die Zügel noch stärker als gedacht anziehen, wenn die Inflation nicht in den nächsten Monaten zumindest stabil bleibe. Dabei seien in den vergangenen Wochen beständig die Erwartungen für das Zinsniveau nach oben geschraubt worden. Absicherungen seien nun wieder gefragt. Und dabei komme die US-Terminbörse CME Group ins Spiel.Der größte Marktbetreiber der Welt im Segment Derivate erwirtschafte 80 Prozent seiner Erlöse über das Handelsvolumen. Dieses sei im laufenden Jahr immer weiter angestiegen und dürfte von der anhaltend volatilen Marktphase weiterhin Rückenwind erhalten. Damit sollte CME noch stärker als Konkurrenten profitieren können, die als Börsenplatz-Betreiber ohnehin in volatilen Phasen höhere Handelsvolumina verzeichnen würden.Die Aktie habe zuletzt den GD50 bei geknackt und damit ein Kaufsignal geliefert. Die Aussichten im laufenden Jahr würden gut bleiben, denn das Papier dürfte gerade in stürmischen Zeiten Aufwärtspotenzial besitzen.Anleger greifen zu und setzen einen Stopp bei 146,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link