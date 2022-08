Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

31,75 EUR +1,44% (05.08.2022, 12:23)



Xetra-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

31,60 EUR -0,32% (05.08.2022, 12:06)



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A0HHJR3



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A0HHJR



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (05.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) unverändert zu kaufen.CLIQ habe am Dienstag gute Q2-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.Erneut zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt: Die Erlöse seien in Q2 mit +93,8% yoy auf 64,2 Mio. Euro gestiegen und hätten damit im Rahmen der Analystenerwartung gelegen (MONe: 62,5 Mio. Euro). Regional betrachtet komme das Wachstum erneut sowohl aus Nordamerika (+138% yoy) als auch Europa (+66% yoy). Die Marketingausgaben hätten sich in Q2 um +149% yoy auf 29,6 Mio. Euro erhöht und damit überproportional zum EBITDA, das mit +60% yoy auf 10,1 Mio. Euro gestiegen sei. Die EBITDA-Marge habe sich damit auf 15,7% (Vj.: 19,0%) verringert. Hintergrund des Margenrückgangs seien vor allem die erhöhten Werbekosten für Multi-Content-Portale sowie Performance-Kampagnen. Das Ergebnis je Aktie sei mit +71% auf 1,07 Euro gewachsen. Die liquiden Mittel hätten sich unter anderem durch die Dividendenausschüttung (7,2 Mio. Euro) auf 6,2 Mio. Euro (31.03.: 14,0 Mio. Euro) reduziert.Jahresziele erwartungsgemäß bestätigt: Mitte Juni erhöhte CLIQ die Jahresziele auf "mehr als 250 Mio. Euro" Umsatz (zuvor: mehr als 210 Mio. Euro) sowie ein EBITDA das "voraussichtlich 38,0 Mio. Euro überschreiten" wird (zuvor: mehr als 33 Mio. Euro), so Tim Kruse. Zudem erwarte das Management über 2,0 Mio. bezahlte Mitgliedschaften (zuvor: 1,7 bis 1,8 Mio.) und rechne mit mehr als 90,0 Mio. Euro Marketingausgaben (zuvor: mehr als 70,0 Mio. Euro). Das bereits kommunizierte Mittelfristziel sei bestätigt worden (Umsatz 2025: 500 Mio. Euro). Mit Blick auf die nächsten Wochen werde nach Erachten des Analysten vor allem der für September avisierte Launch der neuen Streaming-Marke "CLIQ.de" im Mittelpunkt der Equity Story stehen. In diesem Zusammenhang dürfte der Blick dann auch auf die Bekanntgabe von KPIs zu CLIQ.de oder anderer Mulit- bzw. Single Content-Portale der Gruppe gerichtet sein.Mit unveränderten Prognosen bestätigt Tim Kruse, Analyst der Montega AG, sein Kursziel i.H.v. 70,00 Euro sowie die Kaufempfehlung. (Analyse vom 05.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link