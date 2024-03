Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



18,10 EUR +0,78% (05.03.2024, 17:32)



18,34 EUR +3,15% (05.03.2024, 17:29)



DE000A35JS40



A35JS4



CLIQ



Der CLIQ Digital-Konzern (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme und Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. (05.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4, Ticker-Symbol: CLIQ) weiterhin zu kaufen.Die CLIQ Digital AG habe nun den testierten Konzernabschluss für 2023 vorgelegt, mit dem die vorläufig vermeldeten Zahlen bestätigt worden seien. Darüber hinaus habe das Unternehmen bekannt gegeben, der Hauptversammlung vorzuschlagen, die Dividende gänzlich auszusetzen und auf Basis des HV-Beschlusses von 2022 die Kapitalrückführung an die Aktionäre stattdessen über ein Aktienrückkaufprogramm umzusetzen.Mit dem Konzernabschluss seien die vorläufigen Zahlen bestätigt worden (Umsatz: 326,4 Mio. EUR; +18,2% yoy; EBITDA: 50,3 Mio. EUR; +15,6% yoy). Zwar habe das Unternehmen erlösseitig damit erstmals die kommunizierte Guidance verfehlt (>345 Mio. EUR), habe aber dennoch ein EBITDA über der Prognose erzielen können (>50 Mio. EUR). Außerdem habe CLIQ die Gewinnung von weiteren profitableren Kunden als Erfolg verbuchen können, was die spürbare Steigerung des Kunden-LTV (2023: 85 EUR je Kunde; +17% yoy) bzw. der gesamten Kundenbasis unterstreiche (per 31.12.2023: rd. 164 Mio. EUR). Der Lifetime Value der Kundenbasis gebe die künftigen Erlösströme von den Bestandsmitgliedschaften über die geschätzte (individuelle) Rest-Lebenszykluszeit wider. Dank der starken Bilanz sei CLIQ in der Lage, das kürzlich begonnene Aktienrückkaufprogramm aus der aktuellen Liquidität und dem künftigen operativen CF (operativ: 30,3 Mio. EUR; FCF: 18,6 Mio. EUR) zu finanzieren. Zum Ende des Geschäftsjahres hätten keine Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vorgelegen, wodurch sich die Net Cash-Position exkl. Leasing weiter um etwa 5,8 Mio. EUR auf 15,7 Mio. EUR verbessert habe.Für 2023 werde die von Scharwächter bisher angenommene Dividende (MONe: 1,98 EUR je Aktie) ausgesetzt und stattdessen ein Aktienrückkaufprogramm initiiert, mit dem in den kommenden 12 Monaten eigene Aktien im Wert von bis zu 13 Mio. EUR zurückgekauft würden. Der HV-Beschluss von 04/2022 ermächtige CLIQ dazu, bis zu 646.871 Aktien (rd. 10%) über die Börse zu erwerben. Der Aktienrückkauf dürfte sich sowohl auf das Ergebnis je Aktie als auch auf das Kursniveau positiv auswirken. Auch in den kommenden Jahren werde CLIQ prüfen, auf welche Weise und in welchem Umfang die Aktionäre an der Unternehmensentwicklung beteiligt würden.Als Reaktion auf das anhaltend herausfordernde Marktumfeld (insbesondere in Europa) habe CLIQ drei Wachstums- bzw. Profitabilitätstreiber definiert. Neben der Aufnahme von Geschäftsaktivitäten in weiteren Regionen, wozu die dynamische Entwicklung in dem jüngsten Markt in Lateinamerika das Potenzial unterstreiche (Umsatz 2023: 12,6 Mio. EUR; >250% yoy), möchte das Unternehmen insbesondere die Reichweite und damit die Conversion erhöhen. Hierzu habe der CFO Ben Boss im Rahmen des FY-Earnings Calls die internen "magnificent 7" präsentiert - die für die weiteren Werbekanäle wie u.a. Search, Video und Social Media Marketing stünden. Nach einer erfolgreichen Pilotierungsphase dürften bereits im laufenden Jahr erste Verschiebungen im Marketing-Mix in Richtung SEA sowie Video Ads zu beobachten sein. CLIQ erhoffe sich hieraus, die Abhängigkeit von der Kostenentwicklung im Display-Segment zu reduzieren sowie die Reichweite signifikant zu erhöhen, was letztendlich positiv auf die Kundenakquisitionskosten und damit die Profitabilitätsentwicklung wirken dürfte. Der Analyst reflektiere dies im Modell, sobald hieraus deutliche Effekte erkennbar seien.Auf Basis des sich zum Ende 2023 abzeichnenden und mit dem Ausblick auf 2024 bestätigten Ergebnisdrucks sowie der abflachenden Top Line-Dynamik habe Scharwächter sein Modell für 2024 sowie die Folgejahre angepasst. Auch im TV habe er seine EBIT Margenerwartungen auf 12,0% (zuvor: 13,0%) gesenkt. Mit dem jüngst initiierten Rückkaufprogramm von bis zu rd. 10% der Aktien verweise Scharwächter darauf, dass u.U. kurzfristig größere Kursbewegungen zu beobachten sein können. Darüber hinaus könne er die Reduzierung der vom Management und Aufsichtsrat gehaltenen Aktien von 11,0% auf 9,0% unter Berücksichtigung des niedrigen Kursniveaus und die implizite Signalwirkung nicht nachvollziehen.Nils Scharwächter, Analyst der Montega AG, bestätigt trotz des marktbedingten Gegenwinds sein "kaufen"-Rating für die CLIQ Digital-Aktie bei nun neuem Kursziel von 60,00 EUR (zuvor: 75,00 EUR). (Analyse vom 05.03.2024)