Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein Streaminganbieter, der auf das Performance Marketing von preisgünstigen Unterhaltungsprodukten spezialisiert ist und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im digitalen Marketing und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an.



Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter:innen aus 32 verschiedenen Nationen. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzent:innen sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister:innen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida.



CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Börse notiert und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. (07.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) unverändert zu kaufen.Die CLIQ Digital AG habe vergangene Woche Zahlen zum ersten Halbjahr 2023 vorgelegt, nach denen es dem Unternehmen gelungen sei, den Wachstumskurs ggü. VJ fortzusetzen. Zudem seien im Zuge des H1-Berichtes die Jahres- sowie Mittelfristziele des Unternehmens bestätigt worden.CLIQ blicke in Summe auf eine starke Entwicklung in den ersten sechs Monaten zurück und stelle mit Bestätigung der Guidance auch fortlaufend zweistelliges Wachstum in Aussicht. Wenngleich der Sechsmonats-Rentabilitätsindex nun nicht mehr veröffentlicht werde, was aus Sicht des Analysten einen Rückschritt in der Berichterstattung bedeute, erachten er den im aktuellen Kursniveau impliziten Abschlag für eine intransparente Außendarstellung als deutlich zu hoch. So liege die MCap des Unternehmens lediglich auf Höhe des u.E. als Bewertungsuntergrenze zu betrachtenden Lifetime Value der Kundenbasis. Dieser habe nochmals deutlich zugenommen und habe zum Stichtag rd. 150 Mio. Euro (VJ: 121 Mio. Euro) betragen.Mit unveränderten Prognosen bestätigt Nils Scharwächter, Analyst der Montega AG, daher sein Kursziel i.H.v. 75,00 Euro sowie die Kaufempfehlung für die CLIQ Digital-Aktie, (Analyse vom 07.08.2023)