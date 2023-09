Börse Frankfurt-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

19,908 EUR -1,45% (22.09.2023)



Xetra-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

20,37 EUR +0,10% (22.09.2023)



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A35JS40



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A35JS4



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



CLIQ Digital (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein Streaminganbieter, der auf das Performance Marketing von preisgünstigen Unterhaltungsprodukten spezialisiert ist und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im digitalen Marketing und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an.



Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter:innen aus 32 verschiedenen Nationen. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzent:innen sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister:innen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida.



CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Börse notiert und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. (24.09.2023/ac/a/nw)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd hat Netto-Leerverkaufsposition in den CLIQ Digital-Aktien aufgebaut:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd gehen ein Short-Engagement in den Aktien der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4, Ticker-Symbol: CLIQ).Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 21.09.2023 eine Short-Position in Höhe von 0,81% der Aktien der CLIQ Digital AG eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den CLIQ Digital-Aktien:0,81% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (21.09.2023)Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie: