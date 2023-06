Wie zuvor beschrieben, erachtet Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, die Abstrafung des Kapitalmarktes aufgrund der mangelnden Transparenz im aktuellen Kursniveau als übertrieben und bekräftigt entsprechend seine Kaufempfehlung für die CLIQ Digital-Aktie. (Analyse vom 19.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

25,10 EUR +0,80% (19.06.2023, 11:03)



Xetra-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

25,00 EUR +1,01% (19.06.2023, 10:41)



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A0HHJR3



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A0HHJR



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein Streaminganbieter, der auf das Performance Marketing von preisgünstigen Unterhaltungsprodukten spezialisiert ist und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im digitalen Marketing und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an.



Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter:innen aus 32 verschiedenen Nationen. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzent:innen sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister:innen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida.



CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Börse notiert und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. (19.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) unverändert zu kaufen.Vergangene Woche hätten die Analysten die Möglichkeit, sich mit dem Vorstand der CLIQ Digital an der operativen Schaltzentrale der Gruppe in Amsterdam intensiv auszutauschen, aus der auch der Großteil des weltweiten Geschäfts betrieben werde. Neben der jüngsten Entwicklung hätten insbesondere strategische Aspekte wie die Implementierung von Artificial Intelligence (AI) einen großen Anteil an der Diskussion eingenommen.Grundlegend für das Verständnis des Cases sei die Geschäftsmodellausrichtung des Unternehmens. CLIQ sollte demnach weniger als Streaming-Anbieter von hochwertigem (Eigen-)Content (wie z.B. Netflix, Amazon Prime etc.), sondern vielmehr als Conversion-Experte im Bereich des Verkaufs von Unterhaltungsdiensten mittels Direct Marketing wahrgenommen werden. Somit konzentriere sich die Gruppe mit der Kernwertschöpfung, bestehend aus Lizenzierung, Bündelung und dem Verkauf, primär auf die Conversion.Während der mit Abstand größte Partner Google (Anteil an den Marketingausgaben 2022 MONe: über 85%) auf passende Werbeplätze hinweise, die potenzielle Kunden von CLIQ bestmöglich erreichen dürfte, erfolge die entsprechende Produktplatzierung und damit die Kommerzialisierung mithilfe eines proprietären BI-Tools. Die langjährigen Erfahrungswerte würden hierbei eine sukzessive Optimierung dessen mit dem Ziel der Maximierung der Conversion-Rate ermöglichen, weshalb der Analyst die umfangreiche Datenverfügbarkeit des BI-Tools als zentrale Wettbewerbsvorteil werte. Damit sei das Geschäftsmodell von CLIQ, das an sich niedrige Markteintrittsbarrieren aufweise, nicht einfach adaptierbar.Aktuell befinde sich das Unternehmen in einer Prüfung hinsichtlich der weiteren Implementierung von AI-Instrumenten in einzelnen Prozessen. Insgesamt sei das Unternehmen der innovativen Technologie äußerst zugewandt, was sich unter anderem aus der 25-prozentigen Beteiligung an der Dreamspark SAS im zurückliegenden Geschäftsjahr ableiten lasse. Das in Paris ansässige Kreativstudio fuße auf einem AI-basierten Geschäftsmodell zur Produktion und dem Vertrieb von Content für verschiedene TV- und Streamingdienste.Nach Auffassung des Analysten sei es noch zu früh, um dahingehend eine Beurteilung aussprechen zu können. Dennoch sei er davon überzeugt, dass ein möglicher Einsatz attraktive Perspektiven bieten sollte, die von AI-generiertem Content bis zur Steigerung der Prozesseffizienz reichen dürfte.Nichtsdestotrotz dürfte sich hieraus ein nicht unwesentlicher Abschlag vom Kapitalmarkt in der Bewertung ergeben. Hinsichtlich der Transparenz habe die Gruppe jedoch insbesondere in der jüngsten Vergangenheit Fortschritte vermelden können (u.a. Komplexitätsreduktion im Konsolidierungskreis), die den Analysten mit Blick auf die weitere Entwicklung zuversichtlich stimmen würden.Die CLIQ Digital berichte zahlreiche individuelle KPIs, so beispielsweise auch den Lifetime Value der Kundenbasis, der sich aus den künftigen Umsatzerlösen der bestehenden Mitgliedschaften auf Basis der geschätzten Restlaufzeit eines jeden Kunden zusammensetze. Entsprechend repräsentiere dieser die Erträge, die trotz gänzlicher Einstellung weiterer Marketingaktivitäten erzielt werden würden (per 31.03.23: 147 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung des derzeitigen Liquiditätsbestands (per 31.03.23: 10,9 Mio. Euro) dürfte sich daraus eine Indikation hinsichtlich der Untergrenze der Bewertung von etwa 158 Mio. Euro ergeben. Damit liege die derzeitige MCap noch unterhalb dieser von dem Analysten erklärten untersten Bewertungsgrenze.Wenngleich bei einigen Investoren Zweifel an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells bestünden, seien diese Bedenken aus Sicht des Analysten im aktuellen Kursniveau übermäßig reflektiert. Darüber hinaus unterstreiche der zurückliegende Track Record die Kompetenz des Unternehmens, sich auch in einem dynamisch verändernden Marktumfeld durch innovative Ansätze behaupten zu können. Besonders positiv werte der Analyst neben dem seit Jahren anhaltenden Aufwärtstrend in den zentralen Finanzkennzahlen (CAGR 2019-22; Top Line: 63,5%; EPS: 131,6%) die kontinuierliche Steigerung der gezahlten Dividende je Aktie (2019: 0,28 Euro vs. 2022: 1,79 Euro; Dividendenrendite 2019: 1,2% vs. 2022: 7,6%).Der Unternehmensbesuch sowie die intensiven Diskussionen mit dem Vorstand hätten das Verständnis vom Markt und dem Geschäftsmodell nochmals geschärft.