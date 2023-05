Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie:



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A0HHJR3



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A0HHJR



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein Streaminganbieter, der auf das Performance Marketing von preisgünstigen Unterhaltungsprodukten spezialisiert ist und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im digitalen Marketing und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an.



Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter:innen aus 32 verschiedenen Nationen. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzent:innen sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister:innen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida.



CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Börse notiert und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. (09.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) unverändert zu kaufen.Am 4. Mai habe die CLIQ Digital AG Zahlen für das erste Quartal berichtet, die sowohl die Analysten- als auch die Markterwartungen hinsichtlich der Top sowie Bottom Line deutlich hätten übertreffen können. Mit dem Q1-Bericht sei darüber hinaus der Ausblick für 2023 sowie die Mittelfrist-Guidance für Ende 2025 bestätigt worden.Der Streaming-Anbieter habe für Q1 Umsätze i.H.v. 82,9 Mio. Euro berichtet, was einer Steigerung von 57,6% yoy entspreche. Dies habe ein deutliches Übertreffen der Analysten- sowie der Markterwartungen (MONe: 66,7 Mio. Euro; Konsens: 67,7 Mio. Euro) bedeutet. Erneut habe der Umsatzanteil mit dem strategisch wichtigen "gebündelten Content" ausgebaut werden können. Dieser habe in den ersten drei Monaten rund 93% der Umsätze repräsentiert (Q1/2022: 82%).Wenngleich sich die EBITDA-Marge in Q1/23 durch Kostensteigerungen um 0,3 PP yoy auf 15,5% rückläufig habe (MONe: 15,6%; Konsens: 14,8%) gezeigt, habe auch das Ergebnisniveau angesichts der Fortsetzung des starken Wachstumskurses deutlich die Prognosen geschlagen (EBITDA: 12,8 Mio. Euro vs. MONe: 10,4 Mio. Euro; Konsens: 10,0 Mio. Euro). Mit einer Steigerung von rund 41% yoy habe CLIQ in Summe einen Periodenüberschuss i.H.v. 8,2 Mio. Euro erzielt.Ein positives Signal würden für Scharwächter die bereits umgesetzten sowie angekündigten Anpassungen in der Berichterstattung darstellen, um die Transparenz sowie die Nachvollziehbarkeit für Außenstehende zu erhöhen. So sei bereits eine der im Geschäftsbericht 2022 als "inaktiv" klassifizierten Konzerngesellschaften in Q1/23 liquidiert worden (VIPMOB B.V.), zwei weitere Tochterunternehmen dürften im Jahresverlauf folgen. Zudem berichte CLIQ künftig Mitgliederzahlen (Q1/23: 1,2 Mio. User; Q1/22: 1,1 Mio.), während zuvor ausschließlich die Anzahl bezahlter Abonnements ausgewiesen worden sei (Q1/22: 1,5 Mio.), was nach Erachten des Analysten branchenunüblich gewesen sei. Der Unterschied zwischen diesen KPIs beruhe demnach auf vorherigen Doppelzählungen von Mitgliedern mit mehreren Abos. Auf der HV sei darüber hinaus die Umwandlung von Inhaber- in Namensaktien beschlossen worden, was nach Erachten des Analysten die Kapitalmarktkommunikation erleichtern dürfte.CLIQ sei mit einem weiteren Rekordquartal in das laufende GJ gestartet. Besonders positiv sehe der Analyst neben der intakten operativen Entwicklung vor allem die Verbesserungen in der transparenten Außendarstellung.Entsprechend bekräftiget Nils Scharwächter, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die CLIQ Digital-Aktie bei einem unveränderten DCF-basierten Kursziel von 75,00 Euro. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link