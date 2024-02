Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



Der CLIQ Digital-Konzern (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme und Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. (05.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4, Ticker-Symbol: CLIQ) weiterhin zu kaufen.Die CLIQ Digital AG habe vergangene Woche vorläufige Finanzkennzahlen vorgelegt, die in Summe leicht unter den Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG ausgefallen seien, allerdings nach wie vor eine attraktive Cashflow-Entwicklung skizzieren würden. Wenngleich die Umsatzprognose, die bereits im 9M-Earnings Call nicht explizit bestätigt worden sei, nach vorläufigen Zahlen knapp verfehlt worden sei, liege das EBITDA voraussichtlich im Rahmen der Guidance.Auf Gesamtjahressicht habe das Unternehmen vorläufige Konzernerlöse i.H.v. etwa 326 Mio. EUR berichtet (+18% yoy), was für das vierte Quartal ein lediglich marginales Wachstum von 1,6% yoy auf 84,1 Mio. EUR impliziere. Wie der Meldung zu entnehmen gewesen sei, liege dies insbesondere in der schwachen Entwicklung der europäischen Aktivitäten begründet, die im vierten Quartal erneut einen Rückgang hätten hinnehmen müssen. Zwar hätten die positive Entwicklung in Nordamerika und dem noch jungen Geschäft in Lateinamerika die Herausforderungen in Europa ausgleichen können, dennoch könne das Q4 bei Weitem nicht an die vorherigen Zuwachsraten anknüpfen.Trotz der leichten Umsatzdelle sei es CLIQ gelungen, die zu Beginn des Jahres avisierte EBITDA-Größe von min. 50 Mio. EUR gemäß der vorlöufigen Berichterstattung zu erreichen (50,3 Mio. EUR). Dennoch habe sich das Unternehmen dem Kostendruck nicht entziehen können, da die Kundenakquisitionskosten stärker zugelegt hätten als die Top Line (+21% yoy auf 135 Mio. EUR). Nachdem die Gruppe hinsichtlich der EBITDA-Marge nach 9M leicht über dem Vorjahr gelegen habe, sei der Rückgang auf das Q4 zurückzuführen. So habe die EBITDA-Marge mit rund 14% im umsatzstärksten Quartal spürbar unter dem Vorjahr (etwa -1,4PP) gelegen, was die Reduzierung auf Gesamtjahressicht zur Folge gehabt habe (15,4% vs. 15,8% in 2022).Anders als in den vergangenen zwei Jahren, habe sich das Management im Rahmen der vorläufigen Zahlen noch nicht zu einem Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2024 geäußert. Nachdem schon das Q3 in den Wachstumsraten unter den Erwartungen ausgefallen sei und das Q4 nun nahezu auf dem Vorjahresniveau gelegen habe, würden die Aktienanalysten der Montega AG gespannt auf die Verkündung des Ausblicks für 2024 warten. Jedenfalls würden die Aktienanalysten der Montega AG damit rechnen, dass das Management die Mittelfrist-Guidance (500 Mio. EUR bis Ende 2025) revidieren dürfte.Der Guidance für 2024 dürfte nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG eine wesentliche Bedeutung zukommen, da sich der Erfolg der kommunizierten Wachstumstreiber (u.a. neue Marketing Channel wie z.B. Video) erst beweisen müsse und daher derzeit nicht visibel sei, ob die Seitwärtsbewegung im Q4-Umsatz einen Wendepunkt in der Equity Story darstelle. Sofern der Fokus auf den Erhalt der Profitabilität bestehen bleibe, womit die geringen Wachstumsraten in H2/23 gerechtfertigt worden seien, dürften die aktuellen Top Line-Prognosen der Aktienanalysten der Montega AG ggf. zu ambitioniert sein. Insgesamt würden die vorläufigen 2023-Zahlen ein gemischtes Bild zeichnen.Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, behält vorerst seine Empfehlung "kaufen" sowie das Kursziel 75 EUR für die CLIQ Digital-Aktie bei. (Analyse vom 05.02.2024)