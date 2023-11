Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der CLIQ Digital-Konzern (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme und Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. (24.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4, Ticker-Symbol: CLIQ) weiterhin zu kaufen.Vergangene Woche habe CLIQ Digital die ursprünglich als Capital Market Day angedachte Veranstaltung in Form eines exklusiven Analysten teach-in's in Amsterdam abgehalten. Auf der Agenda hätten diverse Kurzpräsentationen von Mitgliedern des Vorstandes sowie Produktverantwortlichen gestanden, um einen besseren Einblick in die operative Geschäftstätigkeit zu bekommen. Die Key Takeaways der Aktienanalysten der Montega AG würden nachstehend dargelegt:Wie die Aktienanalysten der Montega AG bereits in ihrem Comment vom 19. Juni 2023 geschrieben hätten, sei es nicht sinnvoll, das Geschäftsmodell von CLIQ Digital mit dem von internationalen Streaming-Dienstleistern wie Netflix oder Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) zu vergleichen, da weniger auf die Wettbewerbsfähigkeit im Content-Bereich, sondern vielmehr auf die Marketingeffektivität bzw. Conversion abgestellt werden sollte.Sinnbildlich hierfür sei die Aussage gefallen: "Der Kunde soll nicht uns finden - wir finden den Kunden". Dass CLIQ dies erfolgreich gelinge, zeige der starke Track Record, der im Wesentlichen von den fortlaufend steigenden Ausgaben für die Kundengewinnung profitiere. Die Ansprache potenzieller Kunden beschränke sich derzeit hauptsächlich auf die Display Ads. Wenngleich dieser Werbekanal auch zukünftig für den Großteil der Werbeausgaben stehen dürfte, sehe der Vorstand erhebliches Potenzial in der Kanalausweitung (insbesondere: SEA und Video Ads).Da die technische Plattform bereits vorhanden sei und die Content-Lizenzen im Bereich Film, Musik, Hörbücher sowie Gaming zur globalen Nutzung zur Verfügung stünden, bedürfe es in der rund viermonatigen Expansionsvorbereitung lediglich der Lizenzierungen ausgewählter lokaler Filme (jeweils etwa 100 zusätzliche Titel zur existierenden internationalen Bibliothek), der Implementierung von Payment Gateways sowie der internen Freigabe der Mediabudgets. Damit gestalte sich die geographische Expansion wenig kapitalintensiv, bedürfe nur einer kurzen Aufbauphase und könne dank des präzisen BI-Tools fortlaufend hinsichtlich der Profitabilität überwacht werden. So habe das Unternehmen die starke Prognosequalität der Ertragsaussichten neu akquirierter Kunden betont (nur 2%-Abweichungen).Die Aktienanalysten der Montega AG sähen in der Veranstaltung in erster Linie einen Fortschritt, die geringe Visibilität gegenüber dem Kapitalmarkt sukzessive zu erhöhen. Wenngleich einige Kernaspekte nach wie vor nicht bekannt gegeben würden (u.a. Produkt URL's), sei es nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG erkenntnisreich gewesen, sich mit den operativ tätigen Führungskräften auszutauschen.Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, begrüßt dieses Kommunikationsformat und hält nach wie vor an seinem Rating "kaufen" sowie dem Kursziel von 75,00 Euro für die Aktie von CLIQ Digital fest. (Analyse vom 24.11.2023)