Die Aktie von CIGNA (CI.US) erreiche nach der Veröffentlichung der Q4-Finanzergebnisse die untere Grenze der 1:1-Struktur. Dennoch hätten die Käufer Mühe, das 23,6%-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle zu überwinden. Solange der Kurs darunter liegt, scheinen die Bären die Oberhand zu haben, so die Experten von XTB. Ein Durchbruch unter die langfristige Aufwärtstrendlinie könnte zu einer Beschleunigung des Abwärtsbewegung führen. (Quelle: xStation5)



Börsenplätze CIGNA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CIGNA-Aktie:

277,50 EUR +0,45% (03.02.2023, 10:55)



NASDAQ-Aktienkurs CIGNA-Aktie:

301,53 USD -3,75% (02.02.2023, 22:00)



ISIN CIGNA-Aktie:

US1255231003



WKN CIGNA-Aktie:

A2PA9L



Ticker-Symbol CIGNA-Aktie:

CGN



NYSE-Symbol CIGNA-Aktie:

CI



Kurzprofil CIGNA Corp.:



CIGNA (ISIN: US1255231003, WKN: A2PA9L, Ticker-Symbol: CGN, NYSE-Symbol: CI) ist ein US-Versicherungsunternehmen, das sich mittlerweile vor allem auf Krankenversicherungen verschiedener Art insbesondere mit Firmenkunden sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen spezialisiert hat. (03.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CIGNA: Aktie fällt im vorbörslichen Handel trotz positiver Quartalsergebnisse - AktiennewsDie Aktien der CIGNA Corp. (CIGNA Corp. (ISIN: US1255231003, WKN: A2PA9L, Ticker-Symbol: CGN, NYSE-Symbol: CI) fielen vor der Eröffnungsglocke um fast 0,5%, obwohl das Gesundheits- und Versicherungsunternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab, da die medizinischen Kosten aufgrund der schwindenden Zahl von Krankenhausaufenthalten im Zusammenhang mit COVID-19 stark zurückgingen, so die Experten von XTB.- Der Gewinn von 4,96 Dollar pro Aktie habe die Zacks-Prognosen von 4,84 Dollar pro Aktie übertroffen. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen 4,77 Dollar pro Aktie verdient. Diese Zahlen seien um einmalige Posten bereinigt.- Der Umsatz sei um 0,1% auf 45,75 Milliarden Dollar gestiegen und habe damit leicht über den Zacks-Schätzungen von 45,58 Milliarden Dollar gelegen.- Die Gesamtzahl der Kundenbeziehungen sei um 2,2% auf 189,7 Millionen gestiegen. Die Anzahl der Apothekenkunden sei um 1,6% auf 105,6 Millionen gesunken, die Zahl der Ärztekunden sei um 5,4% auf 18,0 Millionen gestiegen und die Zahl der Medicare Part D-Kunden sei um 9,7% auf 2,9 Millionen gesunken.- Die vierteljährliche medizinische Versorgungsquote, d.h. die Ausgaben des Unternehmens für Schadensfälle in Prozent der Prämien, sei von 87,0% auf 84,0% gesunken und habe damit unter den Erwartungen der Analysten von 84,28% gelegen, wie aus den Daten von Refinitiv hervorgehe.- Das Unternehmen erwarte eine medizinische Versorgungsquote in der Region zwischen 81,5% und 82,5% im Jahr 2023, verglichen mit den Prognosen der Analysten von 81,9%.- Es werde erwartet, dass die Zahl der Kunden in diesem Jahr um mindestens 1,2 Millionen steige.