Die Stimmung am chinesischen Aktienmarkt verschlechtere sich angesichts der schwachen Unternehmensgewinne. Chinesische EV-Hersteller hätten mit ihrem Ausblick enttäuscht, während Versicherer und Investmentholdings in dieser Woche schwächer als erwartete Ergebnisse vorgelegt hätten. Dies gebe Anlass zur Sorge im Hinblick auf die in der nächsten Woche anstehenden Ergebnisberichte der großen chinesischen Finanzinstitute und Immobilienentwickler.



Auch die chinesischen Behörden schienen die Kontrolle über den Yuan zu verlieren, denn die PBoC habe den täglichen Referenzsatz für den Yuan so stark gesenkt wie seit Anfang Februar nicht mehr. Der USD/CNH habe die Marke von 7,20 durchbrechen können und werde auf dem höchsten Stand seit Mitte November 2023 gehandelt.



Ein Blick auf das 4-Stunden-Chart von CHN.cash zeige, dass der Index auf das 23,6%-Retracement der Ende Januar gestarteten Aufwärtsbewegung zurückgefallen sei, nachdem es Anfang des Monats nicht gelungen sei, die Zone zwischen 5.950 und 6.000 Punkten zu überwinden. Der Index habe unter die Unterstützungszone in der Nähe des 23,6%-Retracements zu fallen gedroht, aber es sehe so aus, als ob es den Bullen gelungen sei, diesen Bereich zu verteidigen. Sollten wir eine Erholung von diesem Bereich sehen, seien die ersten potenziellen kurzfristigen Widerstandsniveaus, die es zu beachten gelte, der Swing-Bereich bei 5.840 Punkten und der Widerstandsbereich bei 5.950-6.000 Punkten. (22.03.2024/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chinesische Aktien waren die größten Underperformer in der Region während dem letzten asiatisch-pazifischen Handelstag der Woche, so die Experten von XTB.Die HSCEI-Futures (CHN.cash) seien heute zu einem bestimmten Zeitpunkt um bis zu 2,5% gefallen und hätten den niedrigsten Stand seit zehn Tagen erreicht. Der Ende Januar 2024 eingeleiteten Erholungsbewegung an den chinesischen Aktien scheine die Luft auszugehen.