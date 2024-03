CHN.cash im Tageschart



Auf dem Chart von CHN.cash (HSCEI-Index) könnten wir einen weiteren Tag mit Gewinnen beobachten, die sich nun um fast +20% vom Jahrestief zu Beginn des Jahres um 5.000 Punkte erholt hätten. Derzeit würden sich die Bullen in einer Schlüsselzone befinden, die die obere Grenze eines langfristigen Abwärtstrends markiere. Wenn diese durchbrochen werde und der Index über 6.000 Punkte zurückkehre, werde der HSCEI in einen Konsolidierungsbereich eintreten, und die Fortsetzung des Wachstums könnte sogar zum Beginn eines Aufwärtstrends führen. Allerdings stünden China noch viele Herausforderungen bevor, so dass es kurzfristig entscheidend sein werde, den Widerstand bei der 6.000-Punkte-Marke zu überwinden. (13.03.2024/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Aktienmarkt erlebte in den letzten Wochen einen bemerkenswerten Aufschwung, so die Experten von XTB.Nach einer schwierigen Phase hätten sich wichtige Benchmarks wie der Hang Seng Tech Index und der ChiNext-Index um fast 20% von ihren Tiefstständen erholt, was auf eine mögliche Abkehr von einem anhaltenden Verkaufsdruck hindeute. Diese Erholung werde durch eine verbesserte Stimmung, verstärkte ausländische Kapitalzuflüsse und höhere Gewinne gestützt, was auf ein mögliches Ende des Abwärtstrends am Markt hindeute. Die Trendwende des Marktes sei besonders in den Sektoren Technologie und erneuerbare Energien zu beobachten gewesen, was eine positive Veränderung gegenüber der vorherigen Underperformance chinesischer Aktien darstelle. Die Anleger, darunter auch institutionelle Anleger wie abrdn plc und M&G Investment Management, seien zunehmend optimistisch und würden dies als Zeichen dafür sehen, dass der Markt die Talsohle erreicht habe.