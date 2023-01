Auch die Analysten würden optimistisch bleiben, was die Aussichten für die chinesischen Märkte angehe. Vor dem Wochenende habe Goldman zum dritten Mal seit November sein Jahresziel für den MSCI China Index angehoben und erwarte, dass der CSI 300 einen Stand von 4.800 Punkten erreichen werde, gegenüber der vorherigen Prognose von 4.500 Punkten. Die Goldman-Analysten seien der Ansicht, dass sich China von einer "Wiedereröffnung" zu einem umfassenderen "Wachstumsaufschwung" entwickle und dass es immer noch ein attraktives Aufwärtspotenzial gebe.



"Die derzeitige Marktrally ist nicht nur eine Erholung der Konsumgüter- und Dienstleistungsbranche, sondern eine breitere Wachstumserholung, die eine Vielzahl von Branchen umfasst", so die Goldman-Strategen.



Auch die robusten Ausgaben und der signifikante Rückgang der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid während der Festtage seien optimistische Zeichen. Nach Angaben der chinesischen Behörden seien die Einnahmen aus dem Tourismus um 30% auf 375,8 Milliarden Yuan (55,6 Milliarden Dollar) gestiegen, was 73% der Einnahmen im Jahr 2019 entspreche. Die Zahl der Corona-Todesfälle sei gegenüber der Vorwoche um fast 50% auf 6.364 gesunken.



"Da die Herdenimmunität schneller als erwartet eintritt, die Bewertungen niedrig sind und die Politik das Wachstum wahrscheinlich stützen wird, sind wir weiterhin positiv für den chinesischen Markt gestimmt", habe James Wang, Leiter der China-Strategie von UBS geschrieben.



Der CHNComp habe im November zu einer starken Aufwärtskorrektur angesetzt, doch sei es den Käufern nicht gelungen, den wichtigen Widerstand bei 7.765 Punkten zu überwinden, der mit dem 38,2%-Retracement der im Februar 2021 gestarteten Abwärtswelle zusammenfalle. Der Index sei um fast 3% zurückgegangen und nähere sich der lokalen Aufwärtstrendlinie. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte sich eine Abwärtsbewegung in Richtung der wichtigen Unterstützung bei 6.700 Punkten fortsetzen, die durch frühere Kursreaktionen, den SMA50, den SMA200 und das 23,6%-Retracement markiert werde. Beim Momentum-Indikator sei eine bärische Divergenz aufgetreten, die auf zunehmenden Verkaufsdruck hindeute. (Quelle: xStation5 von XTB) (30.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der CHNComp (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) zieht sich von seinem 6-Monats-Hoch zurück, als die chinesischen Märkte nach den Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest den Handel wieder aufnahmen, wodurch die von der Hoffnung auf eine rasche Wiedereröffnung Chinas getragene Rally unterbrochen wurde, so die Experten von XTB.Selbst die gestiegenen Erwartungen hinsichtlich der Verbraucherausgaben hätten den Marktoptimismus nicht aufrechterhalten können. Am Wochenende hätten die chinesischen Behörden erklärt, dass sie die Erholung des Konsums als Hauptantriebskraft der Wirtschaft fördern und versuchen würden, die Importe anzukurbeln, was die Aussichten für die größte Volkswirtschaft Asiens stärke.Die PBoC habe drei gezielte Kreditinstrumente erweitert. Ein Kreditinstrument zur Unterstützung der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen sei bis Ende 2024 verlängert worden, während die Kreditinstrumente zur Förderung der sauberen Nutzung von Kohle sowie das Kreditinstrument für den Transport- und Logistiksektor bis Ende 2023 verlängert worden seien.