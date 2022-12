Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chinesische Aktien verzeichneten einen robusten Handelstag, da der Optimismus, der sich aus Chinas veränderter Covid-Politik ergab, die Ängste vor einer globalen Rezession zumindest vorerst überschattete, so die Experten von XTB.



Der CHNComp bewege sich in der Nähe seines höchsten Standes seit Ende August 2022, nachdem Peking die Covid-Beschränkungen weiter gelockert habe, indem es den Bürgern erlaube, zwischen verschiedenen Teilen des Landes zu reisen, auch ohne negative Tests, und die lokalen Beamten davon abhalte, große Gebiete abzusperren. Die 10 neuen Maßnahmen, die in dieser Woche erlassen worden seien, seien auf 20 Maßnahmen gefolgt, die im November angekündigt worden seien, als die chinesische Regierung unter starkem Druck gestanden sei, ihre strenge Zero-Covid-Politik aufzugeben, die die Wirtschaft schwer belaste und zu Unruhen und Demonstrationen geführt habe. (08.12.2022/ac/a/m)

