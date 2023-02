Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Indices stiegen am Montag um mehr als 2% und erholten sich damit teilweise von einem starken Rückgang in der vorangegangenen Sitzung, obwohl die geopolitischen Spannungen zwischen Peking und Washington zunahmen, so die Experten von XTB.Auf der anderen Seite sei der Optimismus der Anleger hinsichtlich der wirtschaftlichen Erholung Chinas gewachsen. Die Strategen von Goldman Sachs würden bis zum Jahresende einen Anstieg der chinesischen Aktien um mehr als 20% erwarten, da der wirtschaftliche Aufschwung des Landes den Unternehmen unerwartete Gewinne beschere, wie Bloomberg berichte. In der Zwischenzeit habe der leitende Vertreter des IWF in China gesagt, dass das Land auch im Jahr 2023 zu den Ländern mit dem stärksten Wachstum gehören werde. Gleichzeitig habe die People's Bank of China ihre Leitzinsen für Ein- und Fünf-jährige Kredite im sechsten Monat unverändert gelassen, da die steigenden Zinssätze in anderen großen Volkswirtschaften ihr wenig Spielraum für eine Lockerung der Politik gelassen hätten.Aus technischer Sicht habe der CHNComp Ende Januar den wichtigen Widerstand bei 7.765 Punkten überwunden. Auf diesem Niveau befinde sich das 38,2%-Retracement der im Februar 2021 begonnenen Abwärtswelle, und solange sich der Kurs darunter bewege, bleibe die Stimmung überwiegend schlecht. Die nächste zu beachtende Unterstützung befinde sich bei 6.700 Punkten, die mit dem 23,6%-Retracement und dem SMA200 zusammenfalle. (20.02.2023/ac/a/m)