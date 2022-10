Mit einem so mächtigen Einfluss auf das wichtigste Organ des Landes könne Xi Kritik widerstehen und aktive, radikale "Zero-Covid"-Lösungen aufrechterhalten, die die Wirtschaft und Entwicklung des Reichs der Mitte belasten würden. Auch gegenüber Privatunternehmern und Technologieunternehmen könne die Partei eine restriktive Haltung einnehmen.



Xi Jinping spreche am Sonntag in der Großen Halle des Volkes. Investoren würden harte politische Schritte von Chinas Führer unter anderem in Bezug auf eine militärische Intervention in Taiwan befürchten. Die internationalen Marktanteile würden sich um Chinas straffere internationale Politik sorgen, obwohl sich europäische Indices heute gut entwickeln und die Futures auf eine höhere Öffnung für US-Indices hindeuten würden.



Der Präsident sei beispiellos für eine dritte Amtszeit gewählt worden, obwohl er das Alter überschritten habe, in dem frühere Präsidenten jüngeren Kandidaten Platz gemacht hätten.



Späte Wirtschaftsdaten aus China hätten auf eine Verlängerung der Immobilienkrise (in letzter Zeit eine große Belastung für Chinas Indices), eine Verlangsamung des Einzelhandelskonsums im September und eine steigende Arbeitslosenquote gedeutet. Die wirtschaftliche Erholung im dritten Quartal, obwohl sie stattgefunden habe, sei weit entfernt von euphorischen Werten gewesen.



CHNComp im W1-Chart. Der Index verliere heute fast 8% und liege nahe den Tiefstständen der Finanzkrise 2008. Der RSI sei auf etwa 23 gefallen, was einen überverkauften Zustand signalisiere. Der Index der an der Hongkonger Börse notierten Unternehmen, HKComp, entwickle sich ähnlich düster. (24.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger in China fürchten Autokratie-Risiko, so die Experten von XTB.Heute sehe man einen massiven Abschlag bei chinesischen Aktien. Die Machtkonsolidierung von Xi Jinping habe Bedenken ausgelöst und die Anlegerstimmung verschlechtert:Chinas wichtigstes Entscheidungsgremium, das Politburo Committee, sei von Xi mit sechs seiner Getreuen besetzt worden, was zur unmittelbaren Ursache des Absturzes geworden sei und ein Vorbote einer autoritären Herrschaft sein könnte.