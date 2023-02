Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Aktien erholten sich deutlich von ihren jüngsten Tiefstständen, da die Anleger die Meldung begrüßten, dass Fitch Rating seine BIP-Prognose für China für 2023 von zuvor 4,1% auf 5% angehoben hat, nachdem die Regierung die COVID-Beschränkungen gelockert hatte und sich der Konsum und die Wirtschaftstätigkeit insgesamt beschleunigten, so die Experten von XTB.



Darüber hinaus habe die chinesische Gesundheitsbehörde CDC heute bekanntgegeben, dass die Wahrscheinlichkeit einer neuen Infektionswelle in den kommenden Monaten relativ gering sei. Zu Beginn der Woche habe der chinesische Präsident Xi erklärt, Peking werde sich um eine Verbesserung der wirtschaftlichen Abläufe und eine Stabilisierung der Erwartungen bemühen. Außerdem hätten die Sorgen über ein Wiederaufflammen der geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA zu schwinden begonnen. US-Präsident Biden habe gesagt, dass die Beziehungen zu China keinen großen Schaden genommen hätten, während US-Finanzministerin Yellen immer noch einen Besuch in Peking plane, wobei jedoch keine Einzelheiten genannt worden seien.



Ende Januar habe sich der CHNComp von dem wichtigen Widerstand bei 7.765 Punkten zurückgezogen. Auf diesem Niveau befinde sich das 38,2%-Retracement der im Februar 2021 gestarteten Abwärtswelle, und solange der Kurs darunter liege, bleibe der Trend abwärts gerichtet. Die nächste zu beachtende Unterstützung befinde sich bei 6.700 Punkten, die mit dem 23,6%-Retracement und dem SMA200 übereinstimmen würden. (09.02.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.