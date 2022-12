Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chinesische Aktien sahen sich in letzter Zeit einem gewissen Verkaufsdruck ausgesetzt, da die steigenden COVID-19-Fälle und die von mehreren Ländern erlassenen neuen Reisevorschriften für chinesische Passagiere die Sorgen der Anleger über die Aussichten des Wirtschaftswachstums des Landes und mögliche weltweite Beschränkungen verstärken, so die Experten von XTB.Dennoch falle es den Bullen schwer, die wichtige Widerstandszone um 6.700 Punkte zu überwinden, die durch frühere Kursreaktionen, den SMA200 und das 23,6%-Retracement der im Februar 2021 gestarteten Abwärtswelle markiert sei. Solange der Kurs unter diesem Niveau bleibe, könnte ein weiterer Abwärtsimpuls in Richtung der jüngsten Tiefststände bei 5.000 Punkten ausgelöst werden.Gelinge es den Käufern hingegen, das jüngste Momentum aufrechtzuerhalten und über den oben genannten Widerstand auszubrechen, könnte sich die Aufwärtsbewegung bis zum nächsten wichtigen Widerstand bei 7.765 Punkten ausweiten. (29.12.2022/ac/a/m)