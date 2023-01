Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CHERRY AG:



Die CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) mit Hauptsitz in Auerbach/Oberpfalz ist ein weltweit führender Hersteller von Computer-Eingabegeräten mit Schwerpunkt auf Office, Gaming, Industry, Security, eHealth-Lösungen sowie Switches für mechanische Tastaturen. In Produktionsstätten und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China (Mainland, Hongkong, Taiwan) und USA beschäftigt CHERRY ca. 400 Mitarbeiter. Seit der Gründung 1953 steht CHERRY für deutsche Qualitätsprodukte, die in Deutschland entworfen und speziell für Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt werden. (19.01.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) weiterhin zu kaufen.CHERRY habe am Dienstag das Closing der Übernahme des E-Sports-Equipment-Herstellers Xtrfy vermeldet. Zuvor sei bereits im Dezember die Einigung zur Transaktion verlautbart worden. Mit der Akquisition stärke CHERRY nach Erachten der Analysten seine Wettbewerbsposition im Markt für E-Gaming und treibe damit die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten weiter voran.Xtrfy sei ein Spezialist für E-Gaming-Mäuse und -Tastaturen. Darüber hinaus vertreibe das Unternehmen Mousepads sowie weitere Gaming-Peripherals v.a. an Endkunden in Europa und bediene dabei das Premium-Segment. Aufgrund eines z.T. komplementären Produktportfolios und des adressierten Premium-Segments stelle die Akquisition nach Erachten der Analysten eine sinnvolle Erweiterung der Geschäftsaktivitäten von CHERRY dar. So erziele Xtrfy aktuell rund 50% des Umsatzes mit Gaming-Mäusen, während CHERRYs Portfolio in diesem Bereich auf Tastaturen fokussiert sei. Zudem erwirtschafte das schwedische Unternehmen mithilfe des eigenen Webshops mehr als 50% des Umsatzes im B2C-Segment, während der B2C-Anteil von CHERRY 2021 bei 25% gelegen habe. Der Umsatzanteil mit europäischen Kunden solle in 2022 bei ca. 50% liegen, CHERRY habe außerhalb Deutschlands 2021 indes nur ca. 1% seiner Erlöse in Europa erzielt.Laut Vorstand werde die Gesellschaft 2022 vrs. einen Umsatz von 7,0 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge erzielen, die mit CHERRYs Guidance für 2022 vergleichbar sei (13-15%). Mit einem Equity Value von 5,0 Mio. Euro zzgl. rund 2,0 Mio. Euro Nettoschulden (EV/EBITDA 2022e: 7,1x) sei die Akquisition nach Erachten der Analysten angemessen bepreist.Im laufenden Jahr dürfte der Gaming-Bereich von CHERRY nach Erachten der Analytsen noch von zurückhaltenden Konsumentenausgaben u.a. aufgrund der hohen Inflation geprägt sein (MONe Umsatz H1/23: +4,5% yoy). Erst ab der zweiten Jahreshälfte (MONe H2/23: +12,9% yoy) dürfte CHERRY an die historischen Wachstumsraten anknüpfen (Erlöse 2018-2021: +17,8% p.a.). Aufgrund eines höheren Umsatzanstiegs im Segment Professional (MONe 2023: 13,5% yoy) dürfte sich im Gesamtjahr der nachteilige Produktmix somit zunächst noch in Form von einer EBITDA-Marge unterhalb des historischen Niveaus fortsetzen (Mittelwert 2018-2021: 24,4%).Mit der nach Erachten der Analysten sinnvollen Akquisition von Xtrfy stärke CHERRY seine Wettbewerbsposition im Gaming-Segment.Nach Fortschreibung ihres DCF-Modells bestätigen Miguel Lago Mascato und Sebastian Weidhüner, Analysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die CHERRY-Aktie mit einem erhöhten Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 15,00 Euro). (Analyse vom 19.01.2023)