Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CHERRY-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CHERRY-Aktie:

6,08 EUR +8,38% (03.04.2023, 18:42)



XETRA-Aktienkurs CHERRY-Aktie:

5,99 EUR +6,96% (03.04.2023, 17:36)



ISIN CHERRY-Aktie:

DE000A3CRRN9



WKN CHERRY-Aktie:

A3CRRN



Ticker-Symbol CHERRY -Aktie:

C3RY



Kurzprofil CHERRY AG:



Die CHERRY SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ (03.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) weiterhin zu kaufen.CHERRY habe Donnerstag den Geschäftsbericht für 2022 vorgelegt und darin ebenfalls die Guidance für 2023 verkündet, die der Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG entspreche. Darüber hinaus habe das Unternehmen einen Ausblick auf das mittelfristige Margenprofil gegeben. Im Nachgang hierzu habe CHERRY heute zudem die Neubesetzung des CFO-Postens vermeldet.Die finalen Zahlen würden die bereits am 20.03. veröffentlichten Kennzahlen zu Umsatz und EBITDA bestätigen. Die Erlösbeiträge der Segmente würden dabei wie erwartet ausfallen. So sei das Gaming-Segment vom deutlichen Erlösrückgang im Geschäftsbereich Components spürbar beeinträchtigt gewesen (41,2 Mio. Euro; -50,2% yoy), was vom leichten Zuwachs im Professional-Segment nicht habe kompensiert werden können (91,3 Mio. Euro; +6,5% yoy). Die EBITDA-Entwicklung sei analog hierzu verlaufen. Das Gaming-Segment habe trotz des Ertragseinbruchs immerhin nur eine leicht negative bereinigte EBITDA-Marge von -0,7% (-0,3 Mio. Euro; -36,1 PP) erzielt. Im zweiten Geschäftsfeld "Professional" habe CHERRY ebenfalls einen Margenrückgang um 5,9 PP auf 17,0% (15,5 Mio. Euro) verzeichnet.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte der Konzern umsatzseitig 135 bis 165 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 10% bis 14%, was den bisherigen Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG entspreche. Das Gaming-Segment solle eine zweistellige Erlössteigerung und eine leicht verbesserte bereinigte EBITDA-Marge erreichen. Demnach dürfte sich im Gaming-Segment ab dem zweiten Quartal eine spürbare Erlösdynamik aus der jüngst gestarteten Internationalisierungskampagne ergeben. Auch die kürzlich abgeschlossene Akquisition von Xtrfy solle hierzu spürbar beitragen. In ihrem Modell hätten die Aktienanalysten der Montega AG einen Erlös von 7,0 Mio. Euro hierfür angesetzt. Das verbleibende organische Wachstum dürfte ihres Erachtens indes aufgrund des schwachen Marktsentiments geringer ausfallen (MONe: 2,5% yoy).Die Professional-Sparte solle in 2023 eine einstellige Umsatzsteigerung realisieren (MONe: 1,1% yoy), die vor allem durch die Internationalisierung der E-Commerce Aktivitäten in Richtung USA erreicht werden solle. Zudem erwarte CHERRY Wachstumsimpulse aus dem Geschäftsfeld Digital Health, die v.a. im zweiten Halbjhar einsetzen sollten. Aufgrund der weiteren Internationalisierung und Verstärkung der E-Commerce-Aktivitäten im Geschäftsbereich Office & Industry Peripherals dürfte die EBITDA-Marge des Professional-Segmentes nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG leicht rückläufig sein, woraufhin die Analyten ihre Prognose korrigieren würden und damit eher am unteren Ende der EBITDA-Guidance positioniert seien.Am Montag habe CHERRY zudem darüber berichtet, dass Bernd Wagner (CFO) am 31. März sein Amt in beiderseitigem Einvernehmen niedergelegt habe. Nach einer Übergangsphase werde dieses ab dem 15. April von Dr. Mathias Dähn übernommen. Dieser verfüge laut Aufsichtsratsangaben aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Finanzvorstand bei verschiedenen börsennotierten deutschen Unternehmen wie König & Bauer und Northern Data über tief greifende Erfahrungen u.a. in der Kapitalmarktkommunikation und der Weiterentwicklung von Finanzabteilungen, mit denen nun das zukünftige Wachstum CHERRYs realisiert werden solle. Zum 1. Januar habe bereits Oliver Kaltner den CEO-Posten von Rolf Unterberger übernommen.CHERRY bereite sich laut Vorstand auf die Rückkehr zum profitablen Wachstumskurs vor und bezeichne das Jahr 2023 als Übergangsjahr.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 11,00 Euro für die CHERRY-Aktie. (Analyse vom 03.04.2023)