Die CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) mit Hauptsitz in Auerbach/Oberpfalz ist ein weltweit führender Hersteller von Computer-Eingabegeräten mit Schwerpunkt auf Office, Gaming, Industry, Security, eHealth-Lösungen sowie Switches für mechanische Tastaturen. In Produktionsstätten und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China (Mainland, Hongkong, Taiwan) und USA beschäftigt CHERRY ca. 400 Mitarbeiter. Seit der Gründung 1953 steht CHERRY für deutsche Qualitätsprodukte, die in Deutschland entworfen und speziell für Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt werden. (08.11.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) weiterhin zu kaufen.CHERRY habe gemäß vorläufigen Zahlen im dritten Quartal erneut signifikante Umsatz- und Ergebnisrückgänge verzeichnet und die Prognose für FY/22 erneut reduziert.Nach neun Monaten habe CHERRY einen Umsatz von 98,0 Mio. Euro (-20,5% yoy) erzielt. Dies impliziere einen deutlich rückläufigen Q3-Erlös von 32,1 Mio. Euro (-25,5% yoy). Insbesondere die Geschäftseinheit Components des Geschäftsfelds Gaming sei dabei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG unverändert von kundenseitig hohen Lagerbeständen und der schwachen Konsumentennachfrage belastet, sodass die Segmenterlöse massiv unter dem Vorjahresergebnis gelegen haben sollten (MONe: 10,2 Mio. Euro; -51,8% yoy). Im Geschäftsfeld Professional dürfte nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG ein Erlös auf dem Level von Q3/21 erzielt worden sein (MONe: 21,9 Mio. Euro; +0,4% yoy).CHERRY weise im 9M-Zeitraum ein bereinigtes EBITDA von 13,6 Mio. Euro aus (Marge: 13,9%; Vj.: 29,6%). Im dritten Quartal habe das Unternehmen demnach ein Niveau von 4,2 Mio. Euro erzielt (Marge: 13,1%; Vj.: 28,6%). Wie bereits in den Vorquartalen habe der rückläufige Umsatz des margenstärkeren Gaming-Segments die Konzern-Profitabilität durch den daraus resultierenden nachteiligen Produktmix beeinträchtigt. Darüber hinaus hätten weiter gestiegene Input-Preise angesichts des Angebotsüberhangs im Gaming-Sektor nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können, was den Margenrückgang verstärkt habe. Außerdem habe das Unternehmen negative Skaleneffekte durch die nachfragebedingt geringere Auslastung der Produktion verbucht.Die Prognoseanpassung signalisiere nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG ein länger anhaltend eingetrübtes Sentiment im Gaming-Bereich, wodurch auch in FY/23 die bisher avisierte Erlösentwicklung für die Aktienanalysten derzeit nicht mehr visibel sei und sie folglich einen weiterhin nachteiligen Produktmix zulasten der Konzern-EBITDA-Marge prognostizieren würden. Entsprechend hätten die Aktienanalysten der Montega AG auch ihre mittelfristigen Prognosen adjustiert.CHERRY werde nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG auch über das laufende Jahr hinaus vor allem im Gaming-Segment Gegenwind verspüren. Dadurch scheine sich die Profitabilität schwächer als bisher erwartet zu entwickeln, weshalb die Aktienanalysten der Montega AG eine Anpassung des Bewertungsmodells vorgenommen haben.Miguel Lago Mascato und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen ihre Empfehlung "kaufen" mit einem Kursziel von 15,00 Euro (zuvor: 23,00 Euro) für die Aktie von CHERRY. (Analyse vom 08.11.2022)