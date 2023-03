Börsenplätze CHERRY-Aktie:



Die CHERRY SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ (22.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, empfehlen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CHERRY SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) weiterhin zu kaufen.Die CHERRY SE habe am Montag über die Überarbeitung der im Februar berichteten vorläufigen Finanzkennzahlen für das GJ 2022 informiert. Die Gesellschaft stelle nach erfolgter Analyse ein erst in 2020 gelaunchtes Produkt ein und nehme hierfür eine Umsatzabgrenzung sowie Sonderabschreibung vor. Außerdem würden aus dem jährlichen Impairment-Testing Abschreibungen auf den gebildeten Goodwill in signifikantem Ausmaß resultieren, die angesichts der veränderten Wachstumsaussichten auf den Geschäftsbereich Components entfallen würden.Im Zuge des Jahresabschlussprozesses habe das Management entschieden, den erst in 2020 entwickelten Tastaturschalter VIOLA einzustellen. Dieser habe vor allem in der Corsair-Tastatur K60 RGB PRO Verwendung gefunden. Mit dem Pilotkunden habe das Unternehmen den Markteintritt in die Ausstattung von Gaming-Tastaturen im mittleren Preissegment angestrebt. Im ersten Jahr nach der Markteinführung habe der Konzern hiermit einen Erlös von ca. 2,0 Mio. Euro erzielt. Im abgelaufenen Jahr dürfte der Top Line-Beitrag wie das Gesamtsegment deutlich rückläufig gewesen sein (MONe: 0,8 Mio. Euro; -60,0% yoy).Aufgrund des sensitiveren Preissegments könne CHERRY mit dem Produkt nach Einschätzung des Managements nicht nachhaltig das avisierte Profitabilitätsniveau erzielen, sodass die Produktionseinstellung folgerichtig sei, allerdings aufgrund der kurzen Testphase in einem schwachen Marktumfeld überrasche. In Verbindung mit der Produkteinstellung grenze das Unternehmen Umsätze in Höhe von 1,2 Mio. Euro aus dem GJ 2022 ab. Darüber hinaus würden laut Unternehmen ca. 3,5 Mio. Euro Abschreibungen auf Sachanlagen, Nutzungsrechte und Vorräte anfallen.Zusätzlich seien basierend auf den langfristigen Planungsannahmen und dem YTD-Geschäftsverlauf Goodwill-Abschreibungen von 30,0 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. Dabei dürfte es sich um die Abwertung von Firmenwerten für das Segment Gaming handeln, für das der Vorstand im Zuge des jährlichen Impairment-Testings nochmals eingetrübte Wachstumsaussichten annehme. Laut GB 2021 habe die erwartete Konzernerlös-CAGR 2021 bis 2026e bislang 16,9% betragen, die sich aufgrund der resultierenden Produktmixverschiebung nun reduzieren dürfte.CHERRYs Wachstumsperspektiven scheinen sich im Gaming-Segment, insbesondere im Components-Bereich etwas stärker eingetrübt zu haben als bisher angenommen. Das margen-schwächere Professional-Segment weise indes eine stabile Geschäftsentwicklung auf.Miguel Lago Mascato und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die CHERRY-Aktie mit einem Kursziel von 11,00 Euro (zuvor: 15,00 Euro). (Analyse vom 22.03.2023)