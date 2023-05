Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CHERRY AG:



Die CHERRY SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ (17.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) weiterhin zu kaufen.CHERRY habe am Montag Q1-Kennzahlen veröffentlicht, die wie von dem Analysten erwartet ein schwaches Sentiment im Gaming-Segment und Fortschritte der B2C-Kampagne offenbaren würden. Das Digital Health-Geschäft habe einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht. Profitabilitätsseitig resultiere hieraus insgesamt eine negative bereinigte EBITDA-Marge.In Q1 habe CHERRY einen Umsatz von 28,7 Mio. Euro (MONe: 30,0 Mio. Euro) erzielt, was einen erneuten Umsatzrückgang von 13,0% yoy ggü. dem bereits schwachen Q1 2022 impliziere. Der Konzernerlös sinke somit im fünften Quartal in Folge. Das Geschäftsfeld Gaming sei noch immer von hohen Lagerbeständen bei OEMs und Auftragsfertigern geprägt, was vor allem den Bereich Components stark beeinträchtigt habe (4,1 Mio. Euro; -35,9% yoy).Bei Gaming Devices habe die Integration Xtrfys (Umsatzbeitrag: 1,2 Mio. Euro) positiv gewirkt (6,6 Mio. Euro; +20,0% yoy). Bereinigt um den Konsolidierungseffekt resultiere ein Erlösniveau auf Vorjahr (5,4 Mio. Euro; -1,8% yoy). Im Geschäftsfeld Professional habe sich ebenfalls ein gemischtes Bild gezeigt. Während die Digital Health-Sparte aufgrund der politischen Rahmenbedingungen stark rückläufig gewesen sei (2,3 Mio. Euro; -68,8% yoy), habe sich das Peripherals-Geschäft positiv entwickelt (15,7 Mio. Euro; +13,8% yoy). Laut Management habe v.a. die B2C-Geschäftsausweitung deutliche Fortschritte verzeichnet.CHERRYs Profitabilität befinde sich mit einem ber. EBITDA von -1,3 Mio. Euro (Vj.: 4,4 Mio. Euro; Marge: 11,9%) weiter im Abwärtstrend. Aufgrund der geringen Umsatzbasis sowie anhaltenden Steigerungen bei Material- und Logistikkosten sei die Rohertragsmarge deutlich um -6,8 PP yoy gesunken. Zusätzlich habe das Unternehmen im Zuge des B2C-Vertriebs die Marketing- & Vertriebsausgaben gesteigert. Die Erhöhung der Verwaltungsaufwendungen (+3,0 Mio. Euro) sei v.a. durch in Q1 angefallene Vorstandsabfindungen getrieben gewesen (1,3 Mio. Euro). Laut Management seien umfassende Operational Excellence-Maßnahmen eingeleitet worden, um Profitabilität und Cash Flow in den Folgequartalen zu steigern.Der Analyst reduziere seine Umsatzerwartung für Digital Health, da die avisierte Umsatzdynamik in 2023 ff. hier nicht visibel sei. Zudem verringere er seine Ergebnisprognose und reflektiere anhaltend höhere Umsatzkosten sowie Marketing- und Verwaltungsaufwand. Mit einem Betafaktor von 1,5 (vorher: 1,3) bilde er die augenscheinlich sehr hohe Zyklizität des Geschäftsmodells ab.CHERRYs Übergangsjahr dürfte noch schwächer ausfallen als bisher erwartet.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt indes sein "kaufen"-Rating mit einem neuen Kursziel von 9,00 Euro (vorher: 11,00 Euro). (Analyse vom 17.05.2023)