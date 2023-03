XETRA-Aktienkurs CHERRY-Aktie:

7,95 EUR -2,81% (08.03.2023, 13:17)



ISIN CHERRY-Aktie:

DE000A3CRRN9



WKN CHERRY-Aktie:

A3CRRN



Ticker-Symbol CHERRY -Aktie:

C3RY



Kurzprofil CHERRY SE:



Die CHERRY SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ (08.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der CHERRY SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) unter die Lupe.Die Analysten von ODDO BHF hätten ihre Einschätzung für die CHERRY-Aktie gleich doppelt hochgesetzt und das Kursziel angehoben. Sie würden mit einer Belebung der Endmärkte und des operativen Geschäfts von CHERRY rechnen. Der weltweit führende Hersteller von Computer-Eingabegeräten habe in den vergangenen Monaten mit viel Gegenwind zu kämpfen gehabt. Sollte dem Münchner Unternehmen tatsächlich die Trendwende gelingen, dürfte die CHERRY-Aktie endlich das Tal der Tränen endlich verlassen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.03.2023)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Folgende Aktien, die in diesem Video besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR: PVA TePla, Aumann, TRATON, CHERRY.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze CHERRY-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CHERRY-Aktie:8,00 EUR -1,96% (08.03.2023, 13:21)