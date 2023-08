Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CHERRY AG:



Die CHERRY SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ (17.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der die Aktie der CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY).CHERRY habe Montag erfreuliche H1-Finanzkennzahlen veröffentlicht. Das Unternehmen habe sich umsatzseitig wie erwartet entwickelt, ergebnisseitig hingegen deutlich besser als erwartet. In H2 sollten sich laut Vorstand mehrere Wachstumstreiber weiter entfalten.In H1 habe CHERRY einen leicht rückläufigen Konzernumsatz von 61,3 Mio. Euro verzeichnet (-6,8% yoy). Für Q2 stelle dies einen Erlösbeitrag von 32,6 Mio. Euro (MONe: 33,5 Mio. Euro) und nach Q1 (-13,0% yoy) eine Stabilisierung der Erlösdynamik im Rahmen der Analysten-Erwartung dar (-0,9% yoy).Wenngleich sich das hochprofitable Components-Geschäft nach 6M weiterhin deutlich rückläufig entwickelt habe (6,7 Mio. Euro; -48,5% yoy), habe das Umsatzniveau im Bereich "Gaming Devices" gesteigert werden können (13,8 Mio. Euro; +16,9% yoy). Dabei entfalle das Wachstum im Wesentlichen auf die Konsolidierung der Neuakquisition Xtrfy (Umsatzbeitrag: Ca. 2 Mio. Euro). In Summe sei das Geschäftsfeld Gaming in H1 spürbar unter der niedrigen Vorjahresbasis zurückgeblieben (20,5 Mio. Euro; -17,3% yoy).Im Professional-Geschäft (40,9 Mio. Euro; -0,3% yoy) habe in H1 der Bereich Peripherals umsatzseitig dank Produktneueinführungen und dem positiven Verlauf der Internationalisierungsstrategie deutlich zweistellig wachsen (32,8 Mio. Euro; +19,6% yoy) und in Q2 das hohe Wachstum ggü. Q1 (+13,8% yoy) sogar deutlich beschleunigen können (+25,7% yoy). Im Gegensatz dazu habe die Digital Health-Sparte in H1 einen Rücksetzer beim Umsatz auf 8,1 Mio. Euro verzeichnet (-40,9% yoy; Q2: 5,8 Mio. Euro; -10,2% yoy). So bestehe auf Kundenseite trotz der vom Gesundheitsministerium angekündigten Digitalisierungsoffensive im Gesundheitssektor noch größere Zurückhaltung bzgl. der Investitionen in die Telematikinfrastruktur.Der Vorstand habe mit Vorlage der H1-Zahlen die Umsatz- (135 bis 165 Mio. Euro) und Ergebnis-Guidance (10,0 bis 14,0% adj. EBITDA-Marge) bekräftigt. Umsatzseitig komme dies für H2 am oberen Ende einer massiven Steigerung von 55,7% yoy gleich. Die Realisierung am unteren Ende sei mit der positiven Dynamik in Q2 visibler geworden. So dürften die Sales-Events in Q4 (Black Friday, Cyber Monday) aufgrund der vorgelagerten Verkäufe an Tastaturhersteller (Components) und Großhandel (Gaming) für Impulse bereits in Q3 sorgen. Zudem erwarte das Management steigende Absätze von e-Health-Terminals im Digital Health-Geschäft. Aufgrund der gesteigerten Visibilität hebe der Analyst seine EBITDA-Erwartung deutlich an (adj. EBITDA-Marge: 10,6%; alt: 6,7%).CHERRY dürfte nach der zweifachen Prognosekorrektur 2022 die Ziele für 2023 knapp erreichen.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 9,00 Euro für die CHERRY-Aktie. (Analyse vom 17.08.2023)