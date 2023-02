Börsenplätze CHERRY-Aktie:



Kurzprofil CHERRY SE:



Die CHERRY SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ (17.02.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, empfehlen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CHERRY SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) weiterhin zu kaufen.CHERRY habe jüngst per Ad-hoc-Mitteilung über die von den Analysten bereits antizipierte Verfehlung der EBITDA-Guidance im GJ 2022 informiert. Auch das laufende Jahr werde durch einen anhaltend hohen Umsatzanteil des Professional-Segments gekennzeichnet sein, wenngleich das margenstarke Gaming-Geschäft wieder spürbares Wachstum verzeichnen dürfte. Dies führe im historischen Vergleich zu anhaltend niedrigen Konzernmargen. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sei die Aktie jedoch unverändert attraktiv bepreist.Nach vorläufigen Zahlen habe CHERRY im abgelaufenen Jahr einen Erlösrückgang in Höhe von 20,6% yoy (133,7 Mio. Euro; MONe alt: 131,9 Mio. Euro) verbucht. Die rückläufige Top-Line sei auf das schwache Gaming-Segment zurückzuführen (MONe: 46,3 Mio. Euro; -44,1% yoy), welches nach den starken Corona-Jahren 2020 und 2021 nun unter zurückhaltender Nachfrage gelitten habe und massiv von den Lieferkettenverwerfungen im Zuge der chinesischen Zero-Covid-Politik betroffen gewesen sei.Das Professional-Geschäft dürfte hingegen das Erlösniveau des Vorjahres bestätigt haben (MONe: 87,4 Mio. Euro; +2,1% yoy). Die Verschiebungen im Produktmix hätten zu einer adjustierten EBITDA-Marge von 12,6% bzw. zur Verfehlung des EBITDA-Zielkorridors von 13 bis 15% geführt, was die Analysten bereits in ihren Prognosen reflektiert hätten (MONe alt: 12,8%).Die negative Erlösdynamik CHERRYs im Gaming-Bereich entspreche dem allgemeinen Sentiment im Sektor. So würden die jüngsten Ergebnisberichte von Corsair (FY22: -27,8% yoy) und Logitech (9M: -15,8% yoy) zum Stichtag 31.12.2022 ebenfalls deutlich rückläufige Umsätze zeigen. Der im Zuge der Vorlage der FY-Zahlen veröffentlichte Ausblick Corsairs sehe hingegen wieder ein spürbares Umsatzwachstum von bis zu 12,7% yoy vor. Der Ausblick Logitechs für das laufende GJ 22/23 sei zwar nach unten angepasst worden (-13 bis -15% yoy; zuvor -8 bis -4% yoy). Im Verhältnis zum Umsatzrückgang nach 9M impliziere dies jedoch eine verbesserte Erlösdynamik für Q4 (-12,2% bis -3,3% yoy).Die Bewertung CHERRYs (2023e: 6,2x EV/EBITDA; Peergroup: 12,9x) im Branchenvergleich stelle eine überzogene Berücksichtigung des kurzfristig schwachen Sentiments im Gaming-Sektor dar. Trotz der nachhaltigen Verschiebung der Segmenterlösanteile stelle das aktuelle Bewertungsniveau daher unverändert eine attraktive Einstiegsgelegenheit dar.Miguel Lago Mascato und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die CHERRY-Aktie mit einem von16,00 auf 15,00 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 17.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link