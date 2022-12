Mit effektiven COVID-19-Maßnahmen entthronte das chinesische Unternehmen BYD Elon Musks Tesla als weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV). Die Verkäufe von BYD beliefen sich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auf 641.000 Fahrzeuge.



Jeff Chung, ein Automobilanalyst bei Citigroup, bezeichnete das Umsatzwachstum von BYD als "beeindruckend".



Chinesische Unternehmen expandieren ins Ausland



Als China im Dezember die COVID-19-Beschränkungen weiter lockerte, entsendeten Städte erstmals seit drei Jahren Delegationen in Überseemärkte, um den Handel zu fördern und Geschäfte zu sichern.



Die Provinz Zhejiang in Ostchina übernahm die Führung bei der Wiederherstellung des Außenhandels und organisierte eine Gruppe von rund 100 Delegierten, die 50 Unternehmen repräsentierten, um an der 36. Asia Fashion Fair in Tokio, Japan teilzunehmen.



"Ein persönliches Treffen ist besser als tausend E-Mails", sagte Li Lin, stellvertretender Direktor des Büros für die Entwicklung des Außenhandels bei der Handelsabteilung der Provinz Zhejiang, zu CMG.



Gleichzeitig entsandten Städte in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, darunter Suzhou und Wuxi, in der südwestlichen chinesische Provinz Sichuan und in der südchinesische Provinz Guangdong Delegationen ins Ausland, um neue Gelegenheiten zu sondieren.



"Auslandsreisen sind unabdinglich", sagte Wang Yuanpei, Geschäftsführer der Wuxi Jiejin Precision Machinery Co., Ltd.



"Die internationalen Märkte haben in den vergangenen drei Jahren enorme Veränderungen erfahren, und wir sind bestrebt, mit unseren Kunden persönlich zu kommunizieren, um unsere Beziehungen zu konsolidieren."



Das Vertrauen ausländischer Unternehmen in China



Ausländische Unternehmen sagen, dass China trotz COVID-19 immer noch ein attraktives Investitionsziel sei.



Der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas hat das Vertrauen ausländischer Unternehmen in den Markt weiter gestärkt. Dies geht aus einer am 27. Oktober veröffentlichten Umfrage des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) hervor.



Von den mehr als 500 befragten ausländischen Unternehmen bestätigten 96,7 Prozent die Entwicklungserfolge Chinas in den vergangenen zehn Jahren, und 96,9 Prozent erklärten ein stärkeres Vertrauen in den chinesischen Markt.



Im ersten Quartal dieses Jahres waren rund 90 Prozent der mit ausländischem Kapital finanzierten Unternehmen mit Chinas Politik in Bezug auf Marktzugang, Förderung des Marktwettbewerbs, Zugang zu Geschäftsräumen und Finanzdienstleistungen zufrieden.



Im Jahr 2022 starteten der führende chinesische Automobilhersteller First Automotive Works und der deutsche Automobilhersteller Audi außerdem ein Projekt zur Herstellung von reinen Elektrofahrzeugen in der nordostchinesischen Stadt Changchun, mit einer Gesamtinvestition von mehr als 30 Milliarden Yuan (4,7 Milliarden USD).



Dr. Juergen Unser, Präsident von Audi China, sagte CGTN: "Es war eine wichtige Entscheidung, mit unserem vertrauenswürdigen Partner FAW in die Provinz Jilin zu gehen."



"Dies zeigt deutlich unser kontinuierliches Engagement für die E-Transformation der chinesischen Automobilindustrie." (21.12.2022/ac/a/m)







