So findet man den passenden CFD Broker

Welche CFDs stehen zur Auswahl?

Welche Gebühren fallen an?

Um welche Trading-Plattform handelt es sich?

Welche Ausgleichszahlungen fallen für Overnight-Positionen an?

Wie groß ist der Spread?

Wie viel Wert wird auf Money- und Risikomanagement gelegt?

Auf der Suche nach einem passenden CFD Broker ist es sinnvoll, die unterschiedlichen Broker miteinander zu vergleichen und einen CFD Broker Vergleich durchzuführen. Bei jedem Handel sollte man beachten, dass mit einer Chance auch ein gewisses Risiko einhergeht. Dieses Risiko kann allerdings durch ausgiebige Recherche minimiert werden.



Der Verlust beschränkt sich allerdings auf das am Konto vorhandene Geld. Aus diesem Grund ist es wichtig, nie zu viel Geld aufs Spiel zu setzen. So können Anleger sowohl an steigenden als auch fallenden Kursen unterschiedlicher Basiswerten teilhaben.



Funktionsweise und Eigenschaften von CFDs

Bevor man ein CFD-Konto anlegt, sollte man über die Funktionsweise und Eigenschaften von CFDs Bescheid wissen. Sie werden für gewöhnlich außerhalb der Börse gehandelt, also "over the counter". Die Order werden also nicht mit der Börse, sondern gleich mit dem Handelspartner abgewickelt. Im Gegensatz zu Direktinvestments, bieten CFDs die Möglichkeit, mehr Kapital an den Märkten zu bewegen, vorausgesetzt man geht von einem gleichen Kapitaleinsatz aus.



Außerdem ermöglichen sie Anlegern, sowohl an fallenden als auch steigenden Kursen verschiedenster Basiswerte teilzuhaben. Sie werden der Gruppe der Derivate zugeordnet, der Kurs des CFDs wird also vom jeweiligen Basiswert abgeleitet, zum Beispiel von jenem eines Indexes oder einer Aktie. Der Gewinn oder Verlust, also das Handelsergebnis, wird dann aus der Differenz zwischen Einstands- und Ausstiegskurs errechnet.



Zudem bieten sie einen weiteren, entscheidenden Vorteil. Beim Kauf von CFDs fallen keine Ordergebühren an, außer es handelt sich um Futures- oder Aktien-CFDs. Es handelt sich hierbei zudem um ein äußerst transparentes Produkt, dessen Kursentwicklungen gut nachvollzogen werden können. Besitzer eines CFD-Kontos müssen sich an keine Laufzeiten halten, außer es handelt sich um Future-CFDs.



Des Weiteren unterliegen CFDs keinem Zeitwertverlust. Anleger haben die Möglichkeit, sowohl an den steigenden, als auch an den fallenden Kursen zu partizipieren. Sie machen es überdies möglich, auch bei geringem Kapitaleinsatz hohe Volumina zu handeln.



Wie funktioniert der Handel mit CFDs?

Wenn mit CFDs gehandelt wird, haben Anleger die Möglichkeit, an Kursbewegungen von Aktien, Währungen, Rohstoffen oder Indizes mit Hebel zu partizipieren. Bei einem Differenzkontrakt wird die Kursdifferenz zwischen Einstiegszeitpunkt und Ausstiegszeitpunkt gehandelt.



Diese Differenz nennt man auch Spread. Anleger haben die Möglichkeit, mit CFDs handeln, die von steigenden Kursen profitieren (Long-CFD) jenen, welche von fallenden Kursen profitieren (Short-CFD). Beim Handel mit CFDs haben Anleger die Möglichkeit, die vollen Kursbewegungen von Indizes, Rohstoffen, Aktien usw., mit wesentlich weniger Kapital zu handeln, als es sonst üblich ist.



Darauf sollte man beim Handel mit CFDs achten

Im Gegensatz zum Handel mit Aktien, müssen Besitzer von CFDs nur einen Bruchteil der Investition bezahlen, sie hinterlegen nur eine Sicherheitsleistung, die sogenannte Margin. Die Höhe der Margin hängt vom jeweiligen Basiswert ab.



Dies bedeutet, dass die Investitionssummen wesentlich geringer sind, als jene, welche beim direkten Investment in den Basiswert anfallen. In der Regel muss man mit Kosten von ein bis zehn Prozent der gehandelten Summe rechnen. CFD Trader kaufen den Basiswert sozusagen auf Kredit. Aus diesem Grund müssen Investoren Finanzierungszinsen bezahlen. Wenn man jedoch darauf spekuliert, dass die Kurse am Markt fallen und dies auch tatsächlich eintritt, kann man sich auf Habenzinsen freuen. Dies liegt daran, weil man zuerst als Verkäufer eines CFDs auftritt.



Befinden sich die CFDs zum Abschluss des Geschäfts nicht im Eigentum des Verkäufers, spricht man über einen Leerverkauf. Dieser Leerverkauf muss vom Trader bei der Auflösung der Position zurückgekauft werden. Eine wichtige Rolle kommt beim Handel mit CFDs aber der sogenannten Hebelwirkung zu.



Mit der Hilfe von Differenzkontrakten haben Anleger die Möglichkeit, ihren Einsatz auf das Vielfache zu hebeln. Nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen, dass mit jeder großen Chance auch ein Risiko einhergeht. CFDs können stark auf Kursänderungen reagieren, deswegen ist es wichtig, nie zu viel Geld aufs Spiel zu setzen. Der Verlust sollte also verkraftbar sein.



Aus diesem Grund kann es nicht schaden, vor dem Anlegen eines CFD-Kontos Erfahrung zu sammeln und sich in das Thema einzuarbeiten. Es ist besonders wichtig und von großem Vorteil, auf dem Gebiet des Risikomanagements bewandert zu sein. (18.05.2023/ac/a/m)









