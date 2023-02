Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (14.02.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.CEWE habe am 10. Februar vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, die an die starke Entwicklung ab dem zweiten Quartal hätten anknüpfen können. Neben den operativen Erfolgen würden jüngste Meldungen darauf hindeuten, dass es dem Management zudem gelungen sei, die Differenzen zwischen Vorstand und Stiftungskuratorium endgültig zu beheben.Nach ersten Hochrechnungen habe CEWE in Q4/22 Erlöse von etwa 318,7 Mio. Euro (+7,0% yoy) erzielt, die damit deutlich über der Analysenprognose liegen würden (MONe: 294,1 Mio. Euro). Die dynamische Steigerung sei im Wesentlichen auf ein volumenstarkes Weihnachtsgeschäft und die in Vorbereitung darauf festgesetzten Preiserhöhungen zurückzuführen. Die zuvor eingeführten Produktinnovationen, die insbesondere auf den Trend der Premiumisierung abzielen und demnach höhere Verkaufspreise aufweisen würden, dürften hierzu maßgeblich beigetragen haben (u.a. Adventskalender mit Tony’s Chocolonely). Auf Gesamtjahressicht habe das Unternehmen ein Umsatzniveau von 741,0 Mio. Euro erwirtschaftet und übertreffe damit die Prognose der Analysten, sämtliche Analystenerwartungen sowie die eigene Guidance für 2022 (MONe: 716,4 Mio. Euro; Konsens: 728,5 Mio. Euro; Guidance: 680,0-740,0 Mio. Euro).Ergebnisseitig komme dem vierten Quartal bei CEWE eine immense Bedeutung zu. So habe auch im vergangenen Jahr das Q4-EBIT von 77,0 Mio. Euro mehr als 100% des Jahresergebnisses beigetragen, welches auf einem Niveau von 75,6 Mio. Euro gelegen habe (+4,7% yoy). Bereinigt um einen negativen Einmaleffekt aus der zum Jahresende finalisierten Kaufpreisallokation des Systemlieferanten Hertz (-0,4 Mio. Euro), entspreche das EBIT der Analystenerwartungen (MONe: 76,1 Mio. Euro).Erfreulich sei, dass sich neben dem starken Fotofinishing-Bereich auch die Segmente des Kommerziellen Online-Drucks (KOD) sowie des Einzelhandels profitabel entwickelt hätten und durch eine optimierte Kostenstruktur, bzw. ein effizienteres Filialnetz positive Beiträge zum Gruppen-EBIT hätten leisten können. Die leicht rückläufige EBIT-Marge (2022: 10,2%; -0,2PP yoy; MONe: 10,6%) resultiere neben den gestiegenen Einkaufspreisen (Materialaufwandsquote 2022 MONe: 24,0%; +0,8PP yoy) vorwiegend aus dem Erstarken des margenschwächeren KOD-Segments, das von coronabedingten Nachholeffekten profitiert habe (Umsatzanteil 2022 MONe: 11,9%; +2,8PP yoy). Das überdurchschnittliche Wachstum des Segmentes dürfte ab 2023 wieder abflachen, weshalb der Produktmixeffekt nach Erachten der Analysten temporär sein sollte und demnach EBIT-Margenverbesserungen in Aussicht seien (MONe 2023: 10,9%).Mit den in der Vergangenheit immer wieder aufgetretenen Meldungen dürfte nun Schluss sein. Nachdem die Amtszeit des ehemaligen Kuratoriumsvorsitzenden Dr. Rolf Hollander zum 31.12.2022 geendet habe und der stellvertretende Vorsitzende Otto Korte ebenfalls zum Jahresende altersbedingt ausschieden habe, habe auch der bisherige CEO Dr. Christian Friege auf die Entsendung in den Vorstand durch den Destinatär Alexander Neumüller verzichtet. Mit Wirkung zum 1. März 2023 übernehme Yvonne Rostock die CEO-Position. Mit diesen personellen Veränderungen dürfte nach Erachten der Analysten ein Neubeginn der Zusammenarbeit zwischen Kuratorium und dem Vorstand geschaffen worden sein, weshalb sie von keinen weiteren Negativ-Überraschungen bei Unternehmensmeldungen ausgehen würden. Vielmehr würden die Analysten positiven Newsflow anlässlich des Amts-Antritts von Frau Rostock sowie der nun geschaffenen guten Basis für die weitere Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Stiftungskuratorium erwarten.Trotz des makroökonomisch herausfordernden Marktumfeldes sei es CEWE gelungen, 2022 als das umsatzstärkste GJ der Unternehmenshistorie abzuschließen. Die Analysten würden ihr Kursziel i.H.v. 145,00 Euro vor dem Hintergrund der insgesamt starken operativen Entwicklung sowie der nun visiblen Stabilität in der internen Kooperation bekräftigen.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie. (Analyse vom 14.02.2023)