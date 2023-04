Vor diesem Hintergrund bekräftigen Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie bei einem unveränderten DCF-basierten Kursziel von 145,00 Euro. (Analyse vom 04.04.2023)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.CEWE habe mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 30. März die vorläufigen Zahlen bestätigt, schreibe damit das umsatzstärkste Jahr der Unternehmensgeschichte und sei im Rahmen der physischen Analystenkonferenz näher auf die operative Entwicklung sowie den Start der neuen CEO, Frau Rostock, eingegangen.Mit einem Konzernumsatz in Höhe von 741,0 Mio. Euro habe CEWE ggü. dem Vorjahr um rund 7% zulegen können (Vj.: 692,8 Mio. Euro). Wesentlich hierfür sei neben den umgesetzten Preiserhöhungen die Normalisierung der Rahmenbedingungen gewesen, die u.a. durch den Wegfall pandemiebedingter Reisebeschränkungen in einem höheren Absatz der Fotobücher und -produkte resultiert habe (2022: 5,85 Mio. Fotobücher; 2021: 5,65 Mio. Stk.).Wenngleich die Anhebung der Verkaufspreise die Kostensteigerungen beinahe vollumfänglich habe kompensieren können, sei die Rohertragsmarge dennoch auf Ganzjahressicht um 1,4 PP yoy rückläufig gewesen (2022: 75,6%). Entsprechend habe die Gruppe eine marginale Verschlechterung der EBIT-Marge um 0,2 PP yoy auf 10,2% verzeichnet, wohingegen diese ebenso von Produktmixeffekten beeinflusst worden sei. Durch Nachholeffekte habe das margenschwächere Segment des Kommerziellen Online-Drucks (KOD) überproportional zulegen (86,5 Mio. Euro Erlösbeitrag in 2022; +31% yoy) und folglich das Konzern-EBIT-Margenprofil leicht verzerren können (EBIT-Marge KOD 2022: ca. 2,7%).In der Präsentation auf der Analystenkonferenz habe der Vorstand die hohe Prognosebandbreite mit der anhaltenden Unvorhersehbarkeit exogener Faktoren begründet. So werde für das laufende Geschäftsjahr von einem Umsatz zwischen 720 und 780 Mio. Euro ausgegangen, was den Analysten-Erwartungen entspreche (MONe 2023: 759,7 Mio. Euro). Auf Ergebnisebene prognostiziere das Unternehmen ein EBIT zwischen 70 und 82 Mio. Euro, ein EBT von 69 bis 81 Mio. Euro sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von 47 bis 55 Mio. Euro. Die hohen Bandbreiten bei den Ergebniskennzahlen (z.b. EBT: +/-8% yoy) würden die im Vortrag hervorgehobene Unsicherheit in der weiteren Entwicklung der Input-Kosten (u.a. Fotopapier) reflektieren.Der CTO Herr Fageth habe über die diesjährig wieder in Präsenz stattgefundenen Innovation Days berichtet, bei denen eine vierstellige Anzahl von Mitarbeitern diverser Bereiche und Positionen zusammengekommen seien, um sich gegenseitig die innovativen Ideen aus dem jeweiligen Ressort vorzustellen. Seit Jahren habe sich der Ansatz, keine gesonderte Innovations-Abteilung zu führen, nach Unternehmensangaben bewährt. Dies zeige sich auch in der Kennzahl der Umsätze mit Produkten, die innerhalb der letzten fünf Jahre gelauncht worden seien (unter 100 Mio. Euro).Die vorgestellten Ansätze und Denkanstöße würden sich hierbei sowohl an Produkte als auch an z.B. interne Prozesse richten, was eine gelungene Einbindung aller Mitarbeiter in den Innovationsprozess darstelle. Im Rahmen der Konferenz habe der CTO zudem eine Live-Vorführung des AI-gestützten Erstellungsprozess eines CEWE-Fotobuchs gegeben. Dabei empfehle die implementierte AI die optimale Skalierung der ausgewählten Fotos. Dadurch solle verhindert werden, dass die Auflösung der Impressionen beim Druckergebnis unzureichend sei, weshalb diese Technik auch als Qualitätskontrolle und damit als zusätzlicher Kundenservice angesehen werden könne.Der CFO, Herr Dr. Holzkämper, habe den Verlauf des zurückliegenden Geschäftsjahrs mit den Worten "Back to normal" subsummiert. Hervorzuheben sei, dass die gute Entwicklung in 2022 von allen Segmenten getragen worden sei. Die starke Fotofinishing Unit habe von einer gestiegenen Anzahl an Fotoprodukten profitiert, während in den Segmenten KOD sowie Retail insbesondere Kosteneffizienzmaßnahmen wirksam umgesetzt worden seien, die wiederum zu positiven Ergebnisbeiträgen geführt hätten.Mit dem Erfolg der Innovation Days dürfe man gespannt auf weitere Produktneuheiten warten, die wie gewohnt bis zum entscheidenden vierten Quartal und damit rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft verfügbar sein dürften. Demnach würden die Analysten auf ein operativ erfolgreiches Jahr zurückblicken und hätten darüber hinaus einen positiven und professionellen Eindruck von Fr. Rostock erhalten, was sie auch für die weitere Entwicklung optimistisch stimme.