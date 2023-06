Börsenplätze CEWE-Aktie:



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (27.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.Nachdem die CEWE-Aktie trotz des deutlich über den Markterwartungen liegenden ersten Quartals zuletzt Kursrückgänge habe hinnehmen müssen, habe das Unternehmen nun die Auflegung eines Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von bis zu 20. Mio. Euro vermeldet.Eckdaten bezüglich des verkündeten Aktienrückkaufprogramms: Der Vorstand von CEWE sei im Rahmen der HV vom 15. Juni 2022 mit einer deutlichen Mehrheit (86,3% der Stimmen) dazu ermächtigt worden, bis zum Juni 2027 Aktienrückkäufe von bis zu 10% des Grundkapitals zu tätigen. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Kursniveaus entspreche das genannte Maximalvolumen von 20 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) rund 3,3% des Grundkapitals. So dürfe der Vorstand, beginnend mit dem 28. Juni 2023, bis spätestens zum 30. Mai des Folgejahres bis zu 250.000 Aktien über den Markt zurückerwerben. Nachstehend seien hierzu wesentliche Parameter vergangener Aktienrückkäufe zu entnehmen.Vor dem Hintergrund des hohen Liquiditätsbestands i.H.v. 73,1 Mio. Euro (per 31.12.2022), dem Investitionsbedarf von maximal 60 Mio. Euro (CAPEX-Guidance sei als Obergrenze zu verstehen und enthalte bereits Wachstumsinvestitionen) sowie dem von den Analysten erwarteten FCF für 2023 von rd. 69 Mio. Euro würden sie den Rückkauf als sinnvoll erachten, da sich hieraus die Anzahl der ausstehenden Aktien und somit auch die Dividendensumme reduziere. Außerdem verbleibe selbst bei voller Ausnutzung des genehmigten Rückkaufvolumens ausreichend "Firepower", um weitere Übernahmen aus eigener Kraft finanzieren zu können.Den jüngsten Kursrückgang würden die Analysten mit Blick auf die ausschließlich positiven operativen sowie strategischen Meldungen in 2023 als nicht gerechtfertigt erachten und sähen das Potenzial der Aktie im aktuellen Kurs nicht reflektiert.Entsprechend bekräftigen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung bei einem attraktiven Bewertungsniveau für ein marktführendes Unternehmen, das sich ihres Erachtebs bezüglich der Finanzkennzahlen "rock solid" zeigt und von einem erfolgreichen Management mit starkem Track Record geführt wird. Das Kursziel werde bei 148 Euro belassen. (Analyse vom 27.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link