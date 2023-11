Börsenplätze CEWE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

97,70 EUR -0,31% (28.11.2023, 10:14)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

98,20 EUR +0,20% (28.11.2023, 09:42)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (28.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) weiterhin zu kaufen.Nach den ersten neun Monaten habe die CEWE Stiftung & Co. KGaA mit einem Umsatzwachstum von knapp 9 Prozent und einem gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Mio. Euro verbesserten EBIT sehr gut auf Kurs gelegen, um ihre Ziele für 2023 zu erreichen. Und die Aussichten für das laufende vierte Quartal mit dem wichtigen (Vor-)Weihnachtsgeschäft, auf das in den letzten drei Jahren jeweils rund 43 Prozent der Konzernerlöse und quasi das gesamte Ergebnis entfallen seien, seien vielversprechend.Denn nachdem die Urlaubs- und dabei vor allem die Fernreiseaktivitäten in diesem Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hätten, würden die Konsumenten über viel neues Bildmaterial verfügen, das nun zur Kreation individueller Fotogeschenke bereitstehe. Und da hochwertige persönliche Präsente wie das CEWE FOTOBUCH, Wandbilder, Kalender, Grußkarten und weitere Fotoprodukte einen hohen emotionalen Stellenwert besitzen würden, verhalte sich die Nachfrage hier weitgehend unabhängig von den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Daher erwarte Nielsen für das mit einem Umsatzanteil von rund 85 Prozent mit Abstand größte und wichtigste Kerngeschäftsfeld Fotofinishing erneut ein starkes Schlussquartal.Dabei profitiere CEWE unverändert von der starken Marken- und Marktpositionierung als Premium-Anbieter im Fotofinishing, die auch in diesem Jahr wieder durch eine vorweihnachtliche Marketingkampagne gefestigt werde. Einen wichtigen Erfolgsfaktor bilde zudem auch die Innovationskraft des Unternehmens. So werde die Angebotspalette kontinuierlich durch innovative Produktneuheiten und -varianten erweitert. Darüber hinaus gewinne der Einsatz künstlicher Intelligenz auch immer mehr an Bedeutung.Bei Ansatz des erneut auf nunmehr 131 Euro erhöhten Kursziels des Analysten von GSC Research bietet die CEWE-Aktie dem Anleger aktuell ein Upside-Potenzial von gut 33 Prozent. Daher bekräftige Nielsen einmal mehr seine Empfehlung, das Papier auf dem auch nach dem jüngsten Kursanstieg seines Erachtens immer noch günstigen Niveau zu kaufen. Dabei weise der Anteilsschein auf Basis seiner Dividendenschätzung derzeit eine Ausschüttungsrendite von 2,6 Prozent auf, wobei der Analyst auch zukünftig von kontinuierlich weiter steigenden Dividenden ausgehe. (Analyse vom 28.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link