Börsenplätze CEWE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

92,70 EUR -1,49% (26.04.2023, 11:59)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

92,50 EUR -2,01% (26.04.2023, 12:07)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (26.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert mit "kaufen" ein.Vergangene Woche hätten die Aktienanalysten der Montega AG die Möglichkeit gehabt, sich mit Herrn Dr. Holzkämper (CFO) und Herrn Weber (Vice President Investor Relations) über den Verlauf des ersten Quartals sowie die im Fokus stehenden operativen Themen auszutauschen und darüber hinaus Einblicke in die Produktionsstrecken verschiedener Fotoprodukte zu bekommen.In dem Gespräch habe sich der CFO mit Blick auf die weitere Entwicklung konfident gezeigt und hervorgehoben, dass CEWE den seit Q2/2022 anhaltenden Wachstumskurs erfolgreich habe fortsetzen können. Die Aktienanalysten der Montega AG würden daher unverändert von einer spürbaren Steigerung gegenüber dem Vorjahr um +2,8% ausgehen, was einen Konzernumsatz von 142,8 Mio. Euro impliziere (Erlöse in Q1/2022: 138,9 Mio. Euro). Auch Ergebnisseitig dürfte es CEWE damit gelungen sein, mit einem EBIT von 2,3 Mio. Euro (MONe) nicht nur das Niveau des Vorjahrs (Q1/2022: 2,1 Mio. Euro), sondern auch der Prä-Corona-Jahre zu übertreffen (Q1/2019: 1,9 Mio. Euro; Q1/2020: 2,0 Mio. Euro).Mit der Meldung über die Besetzung der bis dato vakanten Position im Kuratorium am 20. April nähere sich CEWE dem Ziel, eine gute Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Stiftungskuratorium sowie Aufsichtsrat wiederherzustellen. Damit übernehme Herr Waskönig, der u.a. auch Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Oldenburg e.V. sei, die Nachfolge von dem zum Jahresende altersbedingt ausgeschiedenen Herrn Dr. Hollander. Ferner dürfte hierzu in naher Zukunft mit dem Verkünden des neuen Vorsitzenden ein weiteres Update folgen.Der Unternehmensbesuch bestärke die Aktienanalysten der Montega AG in der Auffassung, dass die Weichen für eine anhaltend positive operative Entwicklung gestellt seien und mit der Auflösung der noch ausstehenden Governance-Themen ein Belastungsfaktor beseitigt werden dürfte, was sich wiederum positiv auf die Aktienkursperformance auswirken sollte.Entsprechend bekräftigen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten DCF-basierten Kursziel von 145,00 Euro für die CEWE-Aktie. (Analyse vom 26.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link